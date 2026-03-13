ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Kolekcija Avance Sokovnik

Obustavljeno

Podrška

Kolekcija AvanceSokovnik

HR1871/10

Kolekcija Avance Sokovnik

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

User Manual Philips Avance Collection Juicer

  • PDF dat., 1.9 MB
  • 13 March 2026

Ovaj sokovnik cijedi još više soka iz voća i povrća. Čišćenje nikada nije bilo lakše zahvaljujući tehnologiji QuickClean i inovativnom situ koje se lako čisti i integriranom spremniku za pulpu.

  • PDF dat.
  • 3 July 2026

Rješavanje problema

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći