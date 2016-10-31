2 godine jamstva
Obustavljeno
1000 W
QuickClean
2,5 l, izuzetno velik otvor
Funkcija zaustavljanja kapanja
Zahvaljujući inovativnom sustavu za cijeđenje soka s obrnuto okrenutim sitom, ovaj sokovnik cijedi do 10% više soka*. Ovisno o vrsti voća ili povrća koja se cijedi, moguće je iscijediti do 2,5 l soka u jednom potezu bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.
Izuzetno velik otvor za umetanje od 80 mm omogućava cijeđenje soka iz velikog voća i povrća kao što su jabuke, mrkve i cikla bez potrebe za prethodnim rezanjem.
Dvije brzine sokovnika tvrtke Philips omogućuju najbolje cijeđenje voća i povrća – mekog i tvrdog.
4.8
od 5
74
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
analaura
31/10/2016
Hrvatska
savrsen!!
Najbolje ulozen novac ikad! Sokovi pravljeni od voca budu tako ukusni i slatki da ga kcerkica bez problema pije. Nakon par mjeseci koristenja kupili smo jos jedan za baku i djeda :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
MIHAELA
30/09/2016
Hrvatska
NAJBOLJE ULOZEN NOVAC
NI SEKUNDE SE NISAM POKAJALA STO SAM GA KUPILA,SOKOVNIK JE PRAVA STVAR!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Mary21
23/07/2015
Hrvatska
praktican , brz i jednostavan za upotrebu.
Posto nemam vremena za dugo pripremanje zdravih obroka. Tempo, gust raspored i fizicki naporna svakodnevica na neki nacin me obavezuju na zdravu prehranu.Najjednostavnije je ubaciti voce i povrce te popiti doslovno casu zdravlja. Nutritivno i kalorijske najvece vrijednosti ostaju sacuvane ovim sokovnikom. Na zalost u danasnje vrijeme ljudi pored velikog izbora hrane ne biraju ono sto je za njih najbolje.Ovim sokovnikom izrada sokova je brza, jednostavna i daje maksimalnu iskoristivost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
U usporedbi s najprodavanijim Philips sokovnikom HR1861