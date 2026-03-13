ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

Daily Collection sokovnik

Obustavljeno

Podrška

Daily Collectionsokovnik

HR1823/70

Daily Collection sokovnik

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Consumer Care Book Philips Daily Collection Juicer HR1823/70 - English (US)

  • MSWORD dat., 651.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Daily Collection Juicer

  • PDF dat., 1.9 MB
  • 13 March 2026

Rješavanje problema

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći