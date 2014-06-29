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Napravite domaći sok na lak način
Sokovnik Philips HR1823/70 omogućava vam laku pripremu ukusnog svježeg soka. Zahvaljujući obloj cijevi za umetanje potrebno je manje prethodnog rezanja voća i povrća. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu vrlo se lako sprema.
220 W
1 brzina
Bijela/plava
Obla cijev za lako umetanje sastojaka.
Filter s gustom mrežom za više soka.
4.8
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
madzia11212
29/06/2014
Polska
Polecam
Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
lawina74
07/03/2014
Polska
Doskonała
PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
alina0712
07/03/2014
Polska
prosta w użyciu
Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka