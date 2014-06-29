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  • Napravite domaći sok na lak način
  • Napravite domaći sok na lak način
  • Napravite domaći sok na lak način
  • Napravite domaći sok na lak način

Obustavljeno

Daily Collectionsokovnik

HR1823/70

4.8

| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Napravite domaći sok na lak način

Sokovnik Philips HR1823/70 omogućava vam laku pripremu ukusnog svježeg soka. Zahvaljujući obloj cijevi za umetanje potrebno je manje prethodnog rezanja voća i povrća. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu vrlo se lako sprema.

Pogledajte sve prednosti

Sokovnik: Lako posluživanje. Lako spremanje

Napravite domaći sok na lak način

  • 220 W

  • 1 brzina

  • Bijela/plava

Obla cijev za lako umetanje sastojaka

Obla cijev za lako umetanje sastojaka

Obla cijev za lako umetanje sastojaka.

Filter s gustom mrežom za više soka

Filter s gustom mrežom za više soka

Filter s gustom mrežom za više soka.

Kompaktan dizajn

Kompaktan dizajn

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/06/2014

Polska

Polska

Polecam

Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

Doskonała

PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

prosta w użyciu

Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

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