2 godine jamstva
Obustavljeno
HI5916/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 5 bara
Odvojivi spremnik za vodu od 1,1 l
Mlaz pare od 180 g
Spremnik za vodu možete lako odvojiti i napuniti pod mlazom vode. Veliki otvor omogućava brzo punjenje. Spremnik za vodu kapaciteta 1,1 l omogućava neprekidno glačanje do 2 sata bez dopunjavanja.
Naš ugrađeni sustav za uklanjanje kamenca Smart Calc Clean podsjetit će vas kada bude potrebno ukloniti kamenac. Obuhvaća spremnik koji olakšava uklanjanje kamenca. To znači da nisu potrebni dodatni spremnici i da nema dodatnih troškova.
Snažna, neprestana para s lakoćom savladava nabore i na najdebljim tkaninama. Gledajte kako tvrdokorni nabori nestaju kada jednom primijenite dodatnu količinu pare tamo gdje je potrebna. Dodatna para savršena je i za okomitu primjenu pare radi osvježavanja odjeće i zavjesa.
Nagrade
3.0
od 5
8
Recenzije
Лаенек
06/05/2021
България
Provjereni kupac
Надмина очакванията ми!
В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор
СТАРШИ
18/02/2021
България
Provjereni kupac
Много добър помощник в къщи.
Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.
Prednosti
Много по-добре от ютия.
Mane
Не намирам такива.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Гладачка
19/06/2020
България
Коментар
Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади
Prednosti
Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко
Mane
Не съм забелязала
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор