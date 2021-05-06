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Obustavljeno

Glačalo s generatorom pare

HI5916/20

3
| (8) Recenzije

1 nagrada

Brže glačanje
Ovaj generator pare ubrzava doživljaj glačanja zahvaljujući izuzetno snažnoj kontinuiranoj pari te ga čini praktičnijim zahvaljujući odvojivom spremniku za vodu od 1,1 l.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz dodatnu paru

Brže glačanje

  • Tlak pumpe od maksimalno 5 bara

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,1 l

  • Mlaz pare od 180 g

Odvojivi spremnik za vodu od 1,1 l

Odvojivi spremnik za vodu od 1,1 l

Spremnik za vodu možete lako odvojiti i napuniti pod mlazom vode. Veliki otvor omogućava brzo punjenje. Spremnik za vodu kapaciteta 1,1 l omogućava neprekidno glačanje do 2 sata bez dopunjavanja.

Spremnik za uklanjanje kamenca Calc-Clean – nema dodatnih spremnika/troškova

Spremnik za uklanjanje kamenca Calc-Clean – nema dodatnih spremnika/troškova

Naš ugrađeni sustav za uklanjanje kamenca Smart Calc Clean podsjetit će vas kada bude potrebno ukloniti kamenac. Obuhvaća spremnik koji olakšava uklanjanje kamenca. To znači da nisu potrebni dodatni spremnici i da nema dodatnih troškova.

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna, neprestana para s lakoćom savladava nabore i na najdebljim tkaninama. Gledajte kako tvrdokorni nabori nestaju kada jednom primijenite dodatnu količinu pare tamo gdje je potrebna. Dodatna para savršena je i za okomitu primjenu pare radi osvježavanja odjeće i zavjesa.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

8

Recenzije

4
3
2

06/05/2021

България

България

Provjereni kupac

Надмина очакванията ми!

В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор

18/02/2021

България

България

Provjereni kupac

Много добър помощник в къщи.

Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.

Prednosti

Много по-добре от ютия.

Mane

Не намирам такива.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор

19/06/2020

България

България

Коментар

Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади

Prednosti

Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко

Mane

Не съм забелязала

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HI5916/20 Ютия с парогенератор

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