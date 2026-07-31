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Dodatak za Airfryer XXL komplet za pizzu

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Dodatak za AirfryerXXL komplet za pizzu

HD9953/00

Dodatak za Airfryer XXL komplet za pizzu

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Uz ovaj posebni komplet Airfryer Pizza tvrtke Philips možete postati pravi majstor za pizzu. Bez potrebe za prethodnim zagrijavanjem možete uživati u omiljenoj pizzi u aparatu Airfryer za svega 8 minuta!

  • PDF dat.
  • 31 July 2026

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