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Dodatak za Airfryer XXL komplet za pizzu
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HD9953/00
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Uz ovaj posebni komplet Airfryer Pizza tvrtke Philips možete postati pravi majstor za pizzu. Bez potrebe za prethodnim zagrijavanjem možete uživati u omiljenoj pizzi u aparatu Airfryer za svega 8 minuta!
Philips Airfryer ispušta bijeli dim
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