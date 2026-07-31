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Dodatak za Airfryer Essential Compact Grill Pan
Obustavljeno
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HD9910/20
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Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
Pripremite savršenu i zdraviju pečenu ribu, meso i povrće zahvaljujući tehnologiji Rapid Air u kombinaciji s jedinstvenom izbušenom površinom s pripadajućim izbočinama! Zbog toga što površina nije ljepljiva, hrana se lako otpušta i čišćenje je jednostavno!
Philips Airfryer ispušta bijeli dim
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