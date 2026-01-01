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  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan
  • Airfryer Grill Pan

Obustavljeno

Dodatak za AirfryerEssential Compact Grill Pan

HD9910/20

Airfryer Grill Pan
Pripremite savršenu i zdraviju pečenu ribu, meso i povrće zahvaljujući tehnologiji Rapid Air u kombinaciji s jedinstvenom izbušenom površinom s pripadajućim izbočinama! Zbog toga što površina nije ljepljiva, hrana se lako otpušta i čišćenje je jednostavno!
Pogledajte sve prednosti

Za ukusno prženje i pečenje bez ljepljenja!

Airfryer Grill Pan

  • Izvrsno pečenje

  • Prilagodljivo kuhanje

  • Površina sprječava lijepljenje hrane

Izbušena površina za idealan protok prilikom pečenja uz tehnologiju Rapid Air

Izbušena površina za idealan protok prilikom pečenja uz tehnologiju Rapid Air

Otkrijte novi način pečenja hrane zahvaljujući jedinstvenoj površini dodatka Airfryer Grill Pan. Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air, hrana se peče na zdrav način jer u pripremi možete koristiti malo ili nimalo ulja. Osim toga, izbušena površina pospješuje otjecanje suvišne masnoće prilikom pečenja.

Vrhunska posuda koja onemogućuje lijepljenje za jednostavno skidanje hrane

Vrhunska posuda koja onemogućuje lijepljenje za jednostavno skidanje hrane

Zahvaljujući površini koja onemogućava lijepljenje, ispečena se hrana izuzetno lako skida. Zbog toga možete savršeno ispeći meso i pripremiti najukusniju hranu, poput ribe i povrća.

Na velikoj površini možete ispeći i cijelu ribu

Na velikoj površini možete ispeći i cijelu ribu

U usporedbi sa standardnom košarom, površina je povećana i omogućava jednostavno prženje ili pečenje cijele ribe, velikog odreska ili bogate porcije povrća.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Prilikom pripreme ribe, u usporedbi sa standardnom košarom za Airfryer tvrtke Philips.