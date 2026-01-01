2 godine jamstva
Obustavljeno
HD9910/20
Izvrsno pečenje
Prilagodljivo kuhanje
Površina sprječava lijepljenje hrane
Otkrijte novi način pečenja hrane zahvaljujući jedinstvenoj površini dodatka Airfryer Grill Pan. Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air, hrana se peče na zdrav način jer u pripremi možete koristiti malo ili nimalo ulja. Osim toga, izbušena površina pospješuje otjecanje suvišne masnoće prilikom pečenja.
Zahvaljujući površini koja onemogućava lijepljenje, ispečena se hrana izuzetno lako skida. Zbog toga možete savršeno ispeći meso i pripremiti najukusniju hranu, poput ribe i povrća.
U usporedbi sa standardnom košarom, površina je povećana i omogućava jednostavno prženje ili pečenje cijele ribe, velikog odreska ili bogate porcije povrća.
Recenzije
Prilikom pripreme ribe, u usporedbi sa standardnom košarom za Airfryer tvrtke Philips.