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Kolekcija Avance Metalno kuhalo – kontrola temp., održavanje topline

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Kolekcija AvanceMetalno kuhalo – kontrola temp., održavanje topline

HD9359/90

Kolekcija Avance Metalno kuhalo – kontrola temp., održavanje topline

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Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP dat., 1.2 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Temperature control kettle

  • PDF dat., 4.4 MB
  • 13 March 2026

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