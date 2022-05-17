Savršeno ulijevanje od čaja do hrane za bebu
Različitim napitcima i sastojcima potrebna je različita temperatura vode kako bi se istaknuo njihov najbolji okus. Gumbi za postavljanje temperature na podnožju pojednostavljuju odabir odgovarajuće temperature.
Metal
1,7 l
Poklopac s oprugom
Prethodno postavljene postavke temperature od 40, 60, 80 i 100 °C osiguravaju željenu temperaturu mlijeka za bebe, čaja, instant kave, juhe ili rezanaca. Uvijek se posavjetujte s proizvođačem pića koju temperaturu treba upotrijebiti da biste dobili najbolje piće.
Značajka za održavanje topline održava vodu u kuhalu za vodu pri odabranoj temperaturi kako je ne biste morali ponovo prokuhavati.
Praktični indikatori razine vode, uključujući indikator jedne šalice, jamče da ćete kuhati samo onoliko vode koliko vam treba, čime se štede energija (jedna šalica vode od 250 ml u odnosu na 1 l) i voda te doprinosi očuvanju okoliša.
4.7
od 5
103
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
BaryBury
17/05/2022
Česká republika
Skvělý pomocník
Konvici bych doporučila všem maminkám, které svá miminka krmí umělým mlékem. Možností volby teploty máte jistotu, že dítko dostane mléko přesně v takové teplotě, v jaké se má připravovat i podávat. Za mě skvělý pomocník v domácnosti. Objem konvice pro dvoučlennou domácnost víc, jak dostačující.
Prednosti
Volba teploty, ukazatel množství vody v šálcích, funkce keep warm
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum upotrebe 2021-11-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum upotrebe 2021-11-17
Kamba
10/05/2022
Česká republika
výrobek splňuje vše co jsem chtěl
výrobek funguje spolehlivě a líbí se mi i jeho design
Prednosti
vaří na požadovanou teplotu
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum upotrebe 2021-04-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum upotrebe 2021-04-10
Honza123456789
12/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Vše prostě nenápadně funguje
Má celkově hezký vzhled, umístění ovladačů je dobře řešeno, dělá přesně to co jsem očekával.
Prednosti
Umí ohřát vodu na různou teplotu, což je super, když třeba chystáte sunar pro prcka.
Mane
Žádné jsem nezaznamenal
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum upotrebe 2020-02-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty
Datum upotrebe 2020-02-12
Funkcija za održavanje topline održava odabranu temperaturu vode 30 minuta s odstupanjem od ± 5 °C za odabire temperature ispod 100 °C. Za odabire temperature od 100 °C voda će se održavati na 90 °C < 100 °C kako bi se spriječilo ponovno prokuhavanje.
25 % veće od standardnog metalnog kuhala za vodu HD9320 tvrtke Philips.