ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Kolekcija AvanceMetalno kuhalo – kontrola temp., održavanje topline

HD9359/90

4.7

| (103) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

Savršeno ulijevanje od čaja do hrane za bebu

Različitim napitcima i sastojcima potrebna je različita temperatura vode kako bi se istaknuo njihov najbolji okus. Gumbi za postavljanje temperature na podnožju pojednostavljuju odabir odgovarajuće temperature.

Pogledajte sve prednosti

Funkcija za kontrolu temperature i održavanje topline

Savršeno ulijevanje od čaja do hrane za bebu

  • Metal

  • 1,7 l

  • Poklopac s oprugom

4 memorirana gumba za odabir napitaka i sastojaka

4 memorirana gumba za odabir napitaka i sastojaka

Prethodno postavljene postavke temperature od 40, 60, 80 i 100 °C osiguravaju željenu temperaturu mlijeka za bebe, čaja, instant kave, juhe ili rezanaca. Uvijek se posavjetujte s proizvođačem pića koju temperaturu treba upotrijebiti da biste dobili najbolje piće.

Funkcija za održavanje topline održava postavljenu temperaturu vode*

Značajka za održavanje topline održava vodu u kuhalu za vodu pri odabranoj temperaturi kako je ne biste morali ponovo prokuhavati.

Uštedite do 69 % energije uz indikatore šalice

Uštedite do 69 % energije uz indikatore šalice

Praktični indikatori razine vode, uključujući indikator jedne šalice, jamče da ćete kuhati samo onoliko vode koliko vam treba, čime se štede energija (jedna šalica vode od 250 ml u odnosu na 1 l) i voda te doprinosi očuvanju okoliša.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

103

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Konvici bych doporučila všem maminkám, které svá miminka krmí umělým mlékem. Možností volby teploty máte jistotu, že dítko dostane mléko přesně v takové teplotě, v jaké se má připravovat i podávat. Za mě skvělý pomocník v domácnosti. Objem konvice pro dvoučlennou domácnost víc, jak dostačující.

Prednosti

Volba teploty, ukazatel množství vody v šálcích, funkce keep warm

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum upotrebe 2021-11-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum upotrebe 2021-11-17

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

výrobek splňuje vše co jsem chtěl

výrobek funguje spolehlivě a líbí se mi i jeho design

Prednosti

vaří na požadovanou teplotu

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum upotrebe 2021-04-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum upotrebe 2021-04-10

12/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vše prostě nenápadně funguje

Má celkově hezký vzhled, umístění ovladačů je dobře řešeno, dělá přesně to co jsem očekával.

Prednosti

Umí ohřát vodu na různou teplotu, což je super, když třeba chystáte sunar pro prcka.

Mane

Žádné jsem nezaznamenal

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum upotrebe 2020-02-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9359/90 Kovová konvice s funkcí uchování teploty

Datum upotrebe 2020-02-12

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Funkcija za održavanje topline održava odabranu temperaturu vode 30 minuta s odstupanjem od ± 5 °C za odabire temperature ispod 100 °C. Za odabire temperature od 100 °C voda će se održavati na 90 °C < 100 °C kako bi se spriječilo ponovno prokuhavanje.

  2. 25 % veće od standardnog metalnog kuhala za vodu HD9320 tvrtke Philips.