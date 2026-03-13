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Essentials Collection Philips kuhalo za vodu serije 1000

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Essentials CollectionPhilips kuhalo za vodu serije 1000

HD9314/90

Essentials Collection Philips kuhalo za vodu serije 1000

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Priručnici i dokumentacija

6420 010 01729 DFU_HD9314_EU9_UM

  • PDF dat., 4 MB
  • 13 March 2026

Uštedite vrijeme uz kuhalo za vodu Philips Essential Collection serije 1000. Brzo pripremite omiljene vruće napitke i prokuhajte vodu za kuhanje uz ravni grijaći element za brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

  • PDF dat.
  • 8 April 2026

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