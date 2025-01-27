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  • Vruća voda za svakodnevnu uporabu
  • Vruća voda za svakodnevnu uporabu

Essentials CollectionPhilips kuhalo za vodu serije 1000

HD9314/90

4.6

| (16) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Vruća voda za svakodnevnu uporabu

Uštedite vrijeme uz kuhalo za vodu Philips Essential Collection serije 1000. Brzo pripremite omiljene vruće napitke i prokuhajte vodu za kuhanje uz ravni grijaći element za brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Pogledajte sve prednosti

Brzo prokuhavanje za vruće napitke i još mnogo toga

Vruća voda za svakodnevnu uporabu

  • Izdržljivo, sigurno i učinkov. prokuh.

  • Pametan i praktičan dizajn

  • Otkrijte cijeli komplet za doručak

Otkrijte cijeli komplet za doručak

Otkrijte cijeli komplet za doručak

Komplet za doručak dizajniran za ono što je doista važno. Otkrijte cijeli komplet s odgovarajućim aparatom za kavu s filtrom i tosterom.

Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje

Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje

Uživajte u brzom prokuhavanju i čišćenju bez napora uz skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika – savršen spoj brzine i praktičnosti za omiljene vruće napitke.

Zaštita od prokuhavanja na suho pruža sigurnost

Zaštita od prokuhavanja na suho pruža sigurnost

Nemojte ništa brinuti. Naše kuhalo za vodu automatski se isključuje kad voda prokuha kako ne bi došlo do pregrijavanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

16

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

27/01/2025

Polska

Polska

Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup

Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

28/08/2024

Polska

Polska

Bez uwag

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

22/08/2024

Polska

Polska

Stylowy i elegancki czajnik

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Czajnik wyróżnia się wykonaniem z wysokiej jakości materiałów. Jego ergonomiczność zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Jest stylowy, elegancji i wpasowuje się idealnie jako dodatek do pomieszczenia. Zawsze staram się dobierać produkty, które oprócz codzienności użytkowania zapewniają również gustowny wygląd. Jego design i matowość idealnie dopełniły wygląd mojej kuchni otwartej, a przy tym też wpasować się musiał w salon i jadalnie :) Jest piękny, cichy oraz znacząco szybciej zagotowuje wodę :) Bardzo polecam go wszystkim tym, którzy stoją przed wyborem czarnego czajnika :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

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