Vruća voda za svakodnevnu uporabu
Uštedite vrijeme uz kuhalo za vodu Philips Essential Collection serije 1000. Brzo pripremite omiljene vruće napitke i prokuhajte vodu za kuhanje uz ravni grijaći element za brzo prokuhavanje i lako čišćenje.
Izdržljivo, sigurno i učinkov. prokuh.
Pametan i praktičan dizajn
Otkrijte cijeli komplet za doručak
Komplet za doručak dizajniran za ono što je doista važno. Otkrijte cijeli komplet s odgovarajućim aparatom za kavu s filtrom i tosterom.
Uživajte u brzom prokuhavanju i čišćenju bez napora uz skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika – savršen spoj brzine i praktičnosti za omiljene vruće napitke.
Nemojte ništa brinuti. Naše kuhalo za vodu automatski se isključuje kad voda prokuha kako ne bi došlo do pregrijavanja.
4.6
od 5
16
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Duża stopa
27/01/2025
Polska
Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup
Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Kusia Kusia
28/08/2024
Polska
Bez uwag
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Patkatka
22/08/2024
Polska
Stylowy i elegancki czajnik
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Czajnik wyróżnia się wykonaniem z wysokiej jakości materiałów. Jego ergonomiczność zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Jest stylowy, elegancji i wpasowuje się idealnie jako dodatek do pomieszczenia. Zawsze staram się dobierać produkty, które oprócz codzienności użytkowania zapewniają również gustowny wygląd. Jego design i matowość idealnie dopełniły wygląd mojej kuchni otwartej, a przy tym też wpasować się musiał w salon i jadalnie :) Jest piękny, cichy oraz znacząco szybciej zagotowuje wodę :) Bardzo polecam go wszystkim tym, którzy stoją przed wyborem czarnego czajnika :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000