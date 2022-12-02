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  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*

Obustavljeno

Serija 3000Airfryer XL

HD9270/90

4.9
| (34) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air uživajte u zdravoj hrani koja je hrskava izvana, a mekana iznutra. Preuzmite aplikaciju HomeID i otkrijte stotine ukusnih recepata svaki dan.
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air

Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*

  • Tehnologija Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Crna

Zdravo prženje s pomoću tehnologije Rapid Air

Zdravo prženje s pomoću tehnologije Rapid Air

Rapid Air Technologija, sa svojim jedinstvenim dizajnom u obliku morske zvijezde, stvara vrtlog vrućeg zraka koji priprema ukusna jela koja su hrskava izvana, a sočna iznutra, uz malo ili nimalo dodanog ulja.

Pržite s do 90 % manje masti*

Pržite s do 90 % manje masti*

Philips Airfryer vrućim zrakom kuha vašu omiljenu hranu do hrskave savršenosti, s do 90 % manje masti.*

Ukusni recepti za Airfryer za zdrav život

Ukusni recepti za Airfryer za zdrav život

Otkrijte stotine primamljivih recepata za Airfryer, za ukusne, zdrave i brze obroke. Recepte u aplikaciji HomeID složili su stručnjaci za prehranu i namijenjeni su za svakodnevno kuhanje.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

34

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips airfryer xl

Odlična friteza xl velikog kapaciteta baš kakvog trebam . Odlično ispeće sve šta se u nju stavi od mesa, ribe pa do povrća. Kod kupnja friteze na vrući zrak gledao sam na kvalitetu i moram reći da sam zadovoljan. Lako se naprave obroci za 4 osobe u kratko vrijeme bez žrtvovanja okusa.

Prednosti

Dizajn, brzina pečenja, kvaliteta, lako čišćenje, programi pečenja

Mane

Ne može se doći do aplikacije Nutriap recepta koja se dobije uz kupljeni uređaj.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD9270/90 Airfryer XL

12/02/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

výrobek je skvělý, úžasný

má velmi jednoduché ovládání, je bezvadný, dobře se sním pracuje, vzhled je moderní

Prednosti

Rychlé vaření

Mane

zatím neznám

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL

04/06/2024

България

България

Страхотен уред!

Уреда е страхотен, откакто го имам не използвам котлоните на фурната. Не се налага да стоя постоянно до печката докато готвя.

Prednosti

Готви под налягане, има претопляне, лесен за употреба.

Mane

Все още не съм открила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

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Upozorenja

  1. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips

  2. U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i u woku.

  3. Dostupno samo u državama sa zajednicom HomeID

  4. Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice A klase. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.