2 godine jamstva
Obustavljeno
Tehnologija Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Crna
Rapid Air Technologija, sa svojim jedinstvenim dizajnom u obliku morske zvijezde, stvara vrtlog vrućeg zraka koji priprema ukusna jela koja su hrskava izvana, a sočna iznutra, uz malo ili nimalo dodanog ulja.
Philips Airfryer vrućim zrakom kuha vašu omiljenu hranu do hrskave savršenosti, s do 90 % manje masti.*
Otkrijte stotine primamljivih recepata za Airfryer, za ukusne, zdrave i brze obroke. Recepte u aplikaciji HomeID složili su stručnjaci za prehranu i namijenjeni su za svakodnevno kuhanje.
4.9
od 5
34
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zg sal
02/12/2022
Hrvatska
Philips airfryer xl
Odlična friteza xl velikog kapaciteta baš kakvog trebam . Odlično ispeće sve šta se u nju stavi od mesa, ribe pa do povrća. Kod kupnja friteze na vrući zrak gledao sam na kvalitetu i moram reći da sam zadovoljan. Lako se naprave obroci za 4 osobe u kratko vrijeme bez žrtvovanja okusa.
Prednosti
Dizajn, brzina pečenja, kvaliteta, lako čišćenje, programi pečenja
Mane
Ne može se doći do aplikacije Nutriap recepta koja se dobije uz kupljeni uređaj.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3000 HD9270/90 Airfryer XL
zelená ratolest
12/02/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
výrobek je skvělý, úžasný
má velmi jednoduché ovládání, je bezvadný, dobře se sním pracuje, vzhled je moderní
Prednosti
Rychlé vaření
Mane
zatím neznám
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL
gerry.7
04/06/2024
България
Страхотен уред!
Уреда е страхотен, откакто го имам не използвам котлоните на фурната. Не се налага да стоя постоянно до печката докато готвя.
Prednosti
Готви под налягане, има претопляне, лесен за употреба.
Mane
Все още не съм открила
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips
U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i u woku.
Dostupno samo u državama sa zajednicom HomeID
Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice A klase. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.