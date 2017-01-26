2 godine jamstva
Obustavljeno
HD9220/50
Friteza koja koristi malu količ. masti
Multicooker
Bijela/srebrna
800 g
Jedinstvena tehnologija Rapid Air friteze Airfryer omogućava vam prženje i razne vrste pečenja te pripremu najukusnijih grickalica i obroka uz manje masnoće u odnosu na standardnu fritezu, koristeći malo ili nimalo ulja! Osim toga, friteza Airfryer tvrtke Philips s tehnologijom Rapid Air stvara manje mirisa u odnosu na standardne friteze, lako se čisti, sigurna je i ekonomična za svakodnevnu uporabu!
Integrirani timer omogućava prethodno postavljanje vremena kuhanja do vrijednosti od 30 minuta. Funkcija automatskog isključivanja obuhvaća zvučni indikator spremnosti. Potpuno prilagodljiva kontrola temperature omogućava vam prethodno postavljanje najbolje temperature kuhanja do 200 stupnjeva. Uživajte u hrskavim zlatno-smeđim krumpirićima, grickalicama, piletini, mesu i mnogim drugim namirnicama – sve pripremljeno pri odgovarajućoj temperaturi i u odgovarajućem vremenu kako bi se osigurali najbolji rezultati!
4.3
od 5
6
Recenzije
Камен
26/01/2017
България
Provjereni kupac
препоръчвам
Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Йошко
26/01/2017
България
Provjereni kupac
Много съм доволен
Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
vgpborussia09
23/01/2017
България
Provjereni kupac
Страхотно готвене
прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips.