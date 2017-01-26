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  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*

Obustavljeno

Viva CollectionAirfryer

HD9220/50

4.3
| (6) Recenzije
Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
Jedinstvena tehnologija Rapid Air tvrtke Philips omogućava prženje pomoću zraka kako bi hrana bila hrskava izvana, a meka iznutra. Za postizanje savršene teksture i ukusnih rezultata potrebno je malo ili nimalo ulja!
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air koja pruža savršene rezultate

Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*

  • Friteza koja koristi malu količ. masti

  • Multicooker

  • Bijela/srebrna

  • 800 g

Tehnologija Rapid Air za zdravije prženje

Tehnologija Rapid Air za zdravije prženje

Jedinstvena tehnologija Rapid Air friteze Airfryer omogućava vam prženje i razne vrste pečenja te pripremu najukusnijih grickalica i obroka uz manje masnoće u odnosu na standardnu fritezu, koristeći malo ili nimalo ulja! Osim toga, friteza Airfryer tvrtke Philips s tehnologijom Rapid Air stvara manje mirisa u odnosu na standardne friteze, lako se čisti, sigurna je i ekonomična za svakodnevnu uporabu!

Veliki kapacitet kuhanja za sve vaše omiljene recepte

Veliki kapacitet kuhanja za sve vaše omiljene recepte

Vrijeme i temperatura mogu se prilagoditi

Vrijeme i temperatura mogu se prilagoditi

Integrirani timer omogućava prethodno postavljanje vremena kuhanja do vrijednosti od 30 minuta. Funkcija automatskog isključivanja obuhvaća zvučni indikator spremnosti. Potpuno prilagodljiva kontrola temperature omogućava vam prethodno postavljanje najbolje temperature kuhanja do 200 stupnjeva. Uživajte u hrskavim zlatno-smeđim krumpirićima, grickalicama, piletini, mesu i mnogim drugim namirnicama – sve pripremljeno pri odgovarajućoj temperaturi i u odgovarajućem vremenu kako bi se osigurali najbolji rezultati!

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

6

Recenzije

4
2
1

26/01/2017

България

България

Provjereni kupac

препоръчвам

Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

26/01/2017

България

България

Provjereni kupac

Много съм доволен

Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

23/01/2017

България

България

Provjereni kupac

Страхотно готвене

прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

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Upozorenja

  1. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips.