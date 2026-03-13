ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Kolekcija Avance Stolni roštilj

Obustavljeno

Podrška

Kolekcija AvanceStolni roštilj

HD6360/20

Kolekcija Avance Stolni roštilj

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Table grill HD6360/20 - English (US)

  • PDF dat., 24.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Table grill HD6360/20

  • PDF dat., 1.5 MB
  • 13 March 2026

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći