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  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
  • Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa

Obustavljeno

Kolekcija AvanceStolni roštilj

HD6360/20

2.5
| (11) Recenzije
Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa
Roštilj tvrtke Philips za stapanje okusa osmišljen je kako bi okus hrane s roštilja obogatio prirodnim aromama mirisa dima, začina, začinskog bilja ili vina. Stakleni poklopac i odjeljak napunjen vodom stvara paru koja omekšava meso.
Pogledajte sve prednosti

Miris dima, začinsko bilje, začini ili okus vina

Roštilj koji pruža vrhunsko stapanje okusa

  • 2000 W

  • Dvostruka ploča: rebrasta/glatka ploča

  • Dodatak za stapanje okusa, recept

Ploča sa slojem koji sprječava lijepljenje omogućava pečenje bez dodavanja ulja

Ploča sa slojem koji sprječava lijepljenje omogućava pečenje bez dodavanja ulja

Površine sa slojem koji sprječava lijepljenje omogućavaju pečenje bez dodavanja ulja, tako da ćete osjetiti samo okus hrane

Nagnuto kućište roštilja omogućava cijeđenje suvišne masnoće

Nagnuto kućište roštilja omogućava cijeđenje suvišne masnoće

Zahvaljujući nagnutom kućištu roštilja suvišna masnoća cijedi se u pladanj za masnoću, čime se smanjuje količina mirisa i dima

Odvojiva ploča koja se može prati u perilici posuđa radi lakog čišćenja

Odvojiva ploča koja se može prati u perilici posuđa radi lakog čišćenja

Ploča koja se može odvojiti i prati u perilici posuđa omogućuje lakše čišćenje

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.5

od 5

11

Recenzije

3

01/07/2014

Česká republika

Česká republika

Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.

Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril

28/10/2021

Україна

Україна

Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс

Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

21/06/2019

Україна

Україна

Рада що купила його

Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль

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