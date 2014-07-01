2 godine jamstva
Obustavljeno
HD6360/20
2000 W
Dvostruka ploča: rebrasta/glatka ploča
Dodatak za stapanje okusa, recept
Površine sa slojem koji sprječava lijepljenje omogućavaju pečenje bez dodavanja ulja, tako da ćete osjetiti samo okus hrane
Zahvaljujući nagnutom kućištu roštilja suvišna masnoća cijedi se u pladanj za masnoću, čime se smanjuje količina mirisa i dima
Ploča koja se može odvojiti i prati u perilici posuđa omogućuje lakše čišćenje
2.5
od 5
11
Recenzije
MV57
01/07/2014
Česká republika
Vynikající gril s neobvyklými, ale o to zajímavějšími funkcemi.
Pro člověka, který nemá zahradu ani jiný prostor ke grilování, bydlí v paneláku a rád při vaření experimentuje, je tento gril ideální volbou. Grilování jako takové lze v kuchyni úspěšně provozovat s pánví na sporáku, ale možnost grilování s kouřem a/nebo párou třeba z vína s bylinkami dává této činnosti nový rozměr. Navíc povrch grilu se výborně myje, nepotřebuje ani myčku, stačí houbička s trochou saponátu. Jediné, co postrádám, je zmínka v návodu či receptech (z nichž některé jsou vskutku objevné) o využití nádobky na odcházející tuk - u některých druhů masa (vepřová panenka) je tento "odpad" škoda vylévat a lze s ním dále pracovat např. při přípravě omáčky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Avance HD6360/20 Stolní gril
shpn1972
28/10/2021
Україна
Корисна річ на кухні, надійний помічник,гарна якіс
Гриль зручно використовувати на кухні,давно мріяли про таку річ, рекомендую всім!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Vikuhaa
21/06/2019
Україна
Рада що купила його
Мені дуже подобається він у використанні, швидко та якісно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HD6360/20 Настільний гриль