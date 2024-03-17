ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Daily Collection toster za sendviče

Obustavljeno

Podrška

Daily Collectiontoster za sendviče

HD2392/90

Daily Collection toster za sendviče

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Sandwich maker HD2392/90 - English (US)

  • PDF dat., 933.5 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Sandwich maker

  • PDF dat., 689.7 kB
  • 11 March 2024

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći