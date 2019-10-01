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  • Jednostavno do ukusnih sendviča
  • Jednostavno do ukusnih sendviča
  • Jednostavno do ukusnih sendviča
  • Jednostavno do ukusnih sendviča
  • Jednostavno do ukusnih sendviča

Obustavljeno

Daily Collectiontoster za sendviče

HD2392/90

4.3
| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno do ukusnih sendviča
Savršeno tostirane sendviče u bilo koje vrijeme osigurat će ovaj aparat za sendviče visoke temperature i velike snage s pločama za rezanje i spajanje koje zadržavaju sastojke unutar sendviča. Vrlo ga je lako koristiti uz sustav jednostavnog zaključavanja, kao i spremati uz mogućnost postavljanja u uspravni položaj.
Pogledajte sve prednosti

Uz sustav jednostavnog zaključavanja i spremanje u uspravnom položaju

Jednostavno do ukusnih sendviča

  • 820 W

  • Ploča za rezanje i spajanje

Ploče za rezanje i spajanje zadržavaju sastojke/sir unutar sendviča

Ploče za rezanje i spajanje zadržavaju sastojke/sir unutar sendviča

Ploče za rezanje i spajanje zadržavaju sastojke i sir unutar sendviča

Visoka temperatura za savršeno tostirani sendvič

Zahvaljujući visokoj temperaturi, sendviči su tostirani ravnomjerno, ukusni su i hrskavi.

Sustav zaključavanja jednostavnim pritiskanjem

Sustav zaključavanja jednostavnim pritiskanjem

Jednostavno gurnite prema dolje za sigurno zatvaranje i blokiranje tostera za sendviče.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač

Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

09/02/2018

Česká republika

Česká republika

Splnil očekávání.

Tento produkt byl vybrán na základě výsledků v testu v časpise D-test.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

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