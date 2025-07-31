ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Hairclipper series 7000 Aparat za šišanje

Obustavljeno

Podrška

Hairclipper series 7000Aparat za šišanje

HC7460/15

Hairclipper series 7000 Aparat za šišanje

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Registrirajte svoj proizvod

Osigurajte produljeno jamstvo

Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 45.9 kB
  • 31 July 2025

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 16.4 MB
  • 15 April 2022

Dijelovi i dodatni pribor

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći