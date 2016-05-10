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  • 1 pritisak, potpuna preciznost
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  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
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  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost
  • 1 pritisak, potpuna preciznost

Obustavljeno

Hairclipper series 7000Aparat za šišanje

HC7460/15

4.7
| (162) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
1 pritisak, potpuna preciznost
Aparat za šišanje serije 7000 pruža potpunu preciznost i kontrolu prilikom šišanja uz samo jedan pritisak. Motorizirani češljevi i vrlo učinkovit element za rezanje čine ga jedinim aparatom za šišanje koji dosljedno daje očekivane rezultate.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

s motoriziranim češljevima

1 pritisak, potpuna preciznost

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 60 postavki duljine

  • 120 min bežične uporabe /1 h punjenja

Gumbi za upravljanje

Gumbi za upravljanje

Intuitivno korisničko sučelje daje preciznu povratnu informaciju o odabranoj duljini. Koristite gumbe za jednostavan odabir i zaključavanje neke od 60 postavki duljine. Brzo pretražujte duljine ili polako prolazite kroz male korake od 0,2 mm.

Lako možete odabrati i zaključati neku od 60 postavki duljine: 0,5 – 42 mm

Lako možete odabrati i zaključati neku od 60 postavki duljine: 0,5 – 42 mm

Pomoću gumba za upravljanje precizno odaberite i zaključajte željenu duljinu, birajući između više od 60 postavki duljine. Koristite češalj za podrezivanje uz precizne korake od 0,2 mm između 1 i 7 mm te 1 mm između 7 i 42 mm. Moguća je i uporaba bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.

Prilagodljivi češljevi za kosu za najbolje rezultate šišanja

Prilagodljivi češljevi za kosu za najbolje rezultate šišanja

Aparat za šišanje isporučuje se s 3 prilagodljiva češlja za kosu: od 1 do 7 mm, 7 do 24 mm i 24 do 42 mm. Samo postavite neki od češljeva i moći ćete odabrati neku od 60 postavki duljine koje se mogu zaključati, uz precizne korake od 0,2 mm između duljine od 1 do 7 mm te 1 mm između 7 i 42 mm. Aparat za šišanje možete koristiti i bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

162

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odlican uredaj sa s odlicnim karakteristikama

Vec sam ga koristio deset puta,jako dobar uredaj nemam nikakve primjedbe,, Preporucijem....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje

10/02/2018

Slovenija

Slovenija

Odličen

Zelo natančen, enostaven za uporabo. Posebej mi je všeč moznost nastvaljanja dolžine rezila od 1-7 mm, kjer je mogoče izbrati celo desetinke milimetra. To omogoča lažje prehode med različnimi dolžinami las. Nakup lahko priporočam.

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

18/01/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

odlično

z artiklom sem zelo zadovoljen, lep dizajn, priročen, uporaben, itd

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 

  1. U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips