2 godine jamstva
Obustavljeno
Oštrice od nehrđajućeg čelika
60 postavki duljine
120 min bežične uporabe /1 h punjenja
Intuitivno korisničko sučelje daje preciznu povratnu informaciju o odabranoj duljini. Koristite gumbe za jednostavan odabir i zaključavanje neke od 60 postavki duljine. Brzo pretražujte duljine ili polako prolazite kroz male korake od 0,2 mm.
Pomoću gumba za upravljanje precizno odaberite i zaključajte željenu duljinu, birajući između više od 60 postavki duljine. Koristite češalj za podrezivanje uz precizne korake od 0,2 mm između 1 i 7 mm te 1 mm između 7 i 42 mm. Moguća je i uporaba bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.
Aparat za šišanje isporučuje se s 3 prilagodljiva češlja za kosu: od 1 do 7 mm, 7 do 24 mm i 24 do 42 mm. Samo postavite neki od češljeva i moći ćete odabrati neku od 60 postavki duljine koje se mogu zaključati, uz precizne korake od 0,2 mm između duljine od 1 do 7 mm te 1 mm između 7 i 42 mm. Aparat za šišanje možete koristiti i bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.
4.7
od 5
162
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
seegio
10/05/2016
Hrvatska
Provjereni kupac
Odlican uredaj sa s odlicnim karakteristikama
Vec sam ga koristio deset puta,jako dobar uredaj nemam nikakve primjedbe,, Preporucijem....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje
matseni
10/02/2018
Slovenija
Odličen
Zelo natančen, enostaven za uporabo. Posebej mi je všeč moznost nastvaljanja dolžine rezila od 1-7 mm, kjer je mogoče izbrati celo desetinke milimetra. To omogoča lažje prehode med različnimi dolžinami las. Nakup lahko priporočam.
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
bine
18/01/2017
Slovenija
Provjereni kupac
odlično
z artiklom sem zelo zadovoljen, lep dizajn, priročen, uporaben, itd
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips