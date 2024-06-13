ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
  • Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu

Obustavljeno

WardrobeCareIntegrirana daska za glačanje

GC9940/05

4.7
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu
Ugrađeni sustav za glačanje Philips Wardrobe Care GC9940/05 omogućava glačanje bez napora, od postavljanja do spremanja. Aktivna daska za glačanje u kombinaciji sa snažnim glačalom – za profesionalne rezultate glačanja kod kuće.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Ugrađeni sustav za glačanje

Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu

  • Izuzetan dizajn poput kolica

  • sa sklopivom daskom

Sustav za uklanjanje kamenca DualProtect omogućava glačanje bez napora

Sustav za uklanjanje kamenca DualProtect omogućava glačanje bez napora

Sustav za uklanjanje kamenca DualProtect dizajniran je kako bi sustav održavao 99% bez kamenca. Ovaj sustav za uklanjanje kamenca koji se lako koristi štiti od kamenca i produžava trajanje sustava za glačanje. Dvostruku zaštitu osiguravaju posebni spremnici protiv kamenca koji sprječavaju ulaz kamenca u sustav i dodatni ciklus ispiranja nakon zamjene spremnika. Uz dvostruku zaštitu možete uživati u glačanju bez napora i brige o kamencu.

Integrirana daska za glačanje s generatorom pare pod tlakom

Integrirana daska za glačanje s generatorom pare pod tlakom tvrtke Philips.

Daska za aktivno glačanje s funkcijom puhanja i usisavanja

Daska za aktivno glačanje s funkcijom puhanja i usisavanja

Lako do savršenih rezultata glačanja. Aktivna daska za glačanje ima ventilator koji pruža funkciju puhanja i usisavanja. Funkcija puhanja omogućava glačanje na jastučiću zraka, što je idealno za lagane i osjetljive tkanine jer se sprječavaju nabori nastali u glačanju i sjajne mrlje na tamnim tkaninama. Funkcija usisavanja pomaže u fiksiranju odjevnog predmeta za dasku te omogućava savršeno glačanje hlača "na crtu".

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

13/06/2024

Polska

Polska

Super zestaw do prasowania

Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

15/11/2017

Polska

Polska

Fantastyczny sprzet

Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

08/04/2015

Polska

Polska

Rewelacyjny sprzęt

Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi