2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Izuzetan dizajn poput kolica
sa sklopivom daskom
Sustav za uklanjanje kamenca DualProtect dizajniran je kako bi sustav održavao 99% bez kamenca. Ovaj sustav za uklanjanje kamenca koji se lako koristi štiti od kamenca i produžava trajanje sustava za glačanje. Dvostruku zaštitu osiguravaju posebni spremnici protiv kamenca koji sprječavaju ulaz kamenca u sustav i dodatni ciklus ispiranja nakon zamjene spremnika. Uz dvostruku zaštitu možete uživati u glačanju bez napora i brige o kamencu.
Integrirana daska za glačanje s generatorom pare pod tlakom tvrtke Philips.
Lako do savršenih rezultata glačanja. Aktivna daska za glačanje ima ventilator koji pruža funkciju puhanja i usisavanja. Funkcija puhanja omogućava glačanje na jastučiću zraka, što je idealno za lagane i osjetljive tkanine jer se sprječavaju nabori nastali u glačanju i sjajne mrlje na tamnim tkaninama. Funkcija usisavanja pomaže u fiksiranju odjevnog predmeta za dasku te omogućava savršeno glačanje hlača "na crtu".
Nagrade
4.7
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Beatris Beatris
13/06/2024
Polska
Super zestaw do prasowania
Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Bea0970
15/11/2017
Polska
Fantastyczny sprzet
Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
anitra
08/04/2015
Polska
Rewelacyjny sprzęt
Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania