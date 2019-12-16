2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak od maksimalno 6,7 bara
Dodatna količina pare do 470 g
Spremnik za vodu kapaciteta 1,8 l
Odvojivi spremnik za vodu
Odvojivi spremnik za vodu omogućava jednostavno punjenje u bilo kojem trenutku, bez prestanka uporabe. Ima veliki ulaz za punjenje kako biste spremnik za vodu mogli jednostavno puniti ispod slavine. Kapacitet od 1,8 l pruža sigurnost za 2 sata neprekidne uporabe bez potrebe za nadopunjavanjem.
Način rada ECO omogućava vam uštedu energije bez kompromisa na rezultate glačanja. U načinu rada ECO koristi se smanjena količina pare, no i dalje u dovoljnoj količini za glačanje sve odjeće.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.
Nagrade
4.9
od 5
91
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivab81
16/12/2019
Hrvatska
Provjereni kupac
Parna postaja
Obožavam svoju novu peglu, skratila mi je vrijeme koje potrošim na peglanje. S obzirom da peglam sve osim ručnika i čarapa, te imam dva sportaša i malu bebu to mi jako puno znači. Sve preporuke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9620/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9620/20 Parna postaja
Ana16
25/06/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Definitivno preporuka za kupnju, peglanje je užitak sa Philips parnom postajom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9622/20 Parna postaja
andrijans
01/02/2019
Hrvatska
Lagano glacanje
Jako lako glacanje s ovom parnom stanicom. Nema brige da se propali odjeca sve preporuke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9620/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9620/20 Parna postaja