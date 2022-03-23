ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje

Obustavljeno

PerfectCare Aqua SilenceGlačalo s generatorom pare

GC8651/10

4.2
| (5) Recenzije

1 nagrada

Iznimno brzo i tiho glačanje
Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati - od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Vaše glačalo PerfectCare tvrtke Philips pruža brze rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

bez potrebe za prilagodbom temperature

Iznimno brzo i tiho glačanje

  • Tlak do 6,2 bara

  • Dodatna količina pare od 330 g

  • Mehanizam za fiksiranje pri nošenju

  • Fiksni spremnik za vodu od 2,5 l

Tehnologija Silent steam: snažna para uz neznatnu količinu buke

Tehnologija Silent steam: snažna para uz neznatnu količinu buke

Uživajte u glačanju u društvu obitelji ili dok gledate televiziju, bez smetnje bučnog generatora pare. Tehnologija Silent steam generira tih, a ipak vrlo snažan mlaz pare. Generator pare opremljen je s filtrima za paru koji prigušuju buku i s jednom platformom koja upija zvuk i smanjuje buku pumpe u podnožju.

Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Sada možete glačati sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glačanje. Ne morate pprilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.

Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata

Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata

Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.2

od 5

5

Recenzije

3
1

23/03/2022

Polska

Polska

Funkcja pary

Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

30/01/2019

România

România

Timp redus de calcat

„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

10/02/2017

България

България

Provjereni kupac

Страхотен продукт !!!

Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. U kategoriji generatora neograničenog mlaza pare pod tlakom