2 godine jamstva
Obustavljeno
GC8651/10
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak do 6,2 bara
Dodatna količina pare od 330 g
Mehanizam za fiksiranje pri nošenju
Fiksni spremnik za vodu od 2,5 l
Uživajte u glačanju u društvu obitelji ili dok gledate televiziju, bez smetnje bučnog generatora pare. Tehnologija Silent steam generira tih, a ipak vrlo snažan mlaz pare. Generator pare opremljen je s filtrima za paru koji prigušuju buku i s jednom platformom koja upija zvuk i smanjuje buku pumpe u podnožju.
Sada možete glačati sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glačanje. Ne morate pprilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.
Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.
Nagrade
4.2
od 5
5
Recenzije
Glendzia27
23/03/2022
Polska
Funkcja pary
Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Roxana123
30/01/2019
România
Timp redus de calcat
„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Vlad8989
10/02/2017
България
Provjereni kupac
Страхотен продукт !!!
Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
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