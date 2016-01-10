2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
5 bara
Dodatna količina pare od 290 g
Mehanizam za fiksiranje pri nošenju
Fiksni spremnik za vodu od 2,5 l
Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.
Glačalo s generatorom pare dizajnirano je za rad s vodom iz slavine. Ako se tijekom glačanja spremnik za vodu isprazni, možete ga jednostavno napuniti bez čekanja i bez isključivanja aparata.
Inovativna tehnologija OptimalTEMP tvrtke Philips jamči glačanje bez progorijevanja za sve tkanine koje se mogu glačati. Tijekom glačanja nema potrebe za vraćanjem glačala na podnožje jer vruću površinu za glačanje možete ostaviti na odjevnim predmetima ili pamučnoj navlaci daske za glačanje bez posebnog dodatka za odlaganje. Neće oštetiti nijedan odjevni predmet koji se može glačati niti dasku. Sve to olakšava glačanje uz manje naprezanje ručnog zgloba.
Nagrade
4.5
od 5
11
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Joanna72
10/01/2016
Polska
Provjereni kupac
Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Ag81
10/01/2016
Polska
Provjereni kupac
Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
DamianR
05/04/2015
Polska
Super generator
Super generator to mało powiedziane. W końcu nie muszę się martwić czy przypalę koszulę, sam dobiera temperaturę do danego materiału, bez zbędnych przerw i regulacji. Duży zbiornik na wodę, wystarczy że raz naleję i do końca prasowania nie muszę już jej dolewać. Żelazko nie niszczy ubrań ani deski. Można go spokojnie zostawić rozgrzaną stopą na desce i nic się nie stanie. Długi kabel co ułatwia prasowanie. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary