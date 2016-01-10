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  • Iznimno brzo glačanje
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Obustavljeno

PerfectCare AquaGlačalo s generatorom pare

GC8641/30

4.5
| (11) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Iznimno brzo glačanje
Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati - od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Vaše glačalo PerfectCare tvrtke Philips pruža brze rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

bez potrebe za prilagodbom temperature

Iznimno brzo glačanje

  • 5 bara

  • Dodatna količina pare od 290 g

  • Mehanizam za fiksiranje pri nošenju

  • Fiksni spremnik za vodu od 2,5 l

Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje

Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje

Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.

Napunite vodom iz slavine, bilo kada tijekom glačanja

Napunite vodom iz slavine, bilo kada tijekom glačanja

Glačalo s generatorom pare dizajnirano je za rad s vodom iz slavine. Ako se tijekom glačanja spremnik za vodu isprazni, možete ga jednostavno napuniti bez čekanja i bez isključivanja aparata.

Vruća površina za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

Vruća površina za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

Inovativna tehnologija OptimalTEMP tvrtke Philips jamči glačanje bez progorijevanja za sve tkanine koje se mogu glačati. Tijekom glačanja nema potrebe za vraćanjem glačala na podnožje jer vruću površinu za glačanje možete ostaviti na odjevnim predmetima ili pamučnoj navlaci daske za glačanje bez posebnog dodatka za odlaganje. Neće oštetiti nijedan odjevni predmet koji se može glačati niti dasku. Sve to olakšava glačanje uz manje naprezanje ručnog zgloba.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

11

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

10/01/2016

Polska

Polska

Provjereni kupac

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

10/01/2016

Polska

Polska

Provjereni kupac

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Żelazko jest po prostu świetne. Szybko się nagrzewa, nie potrzeba zakupywać żadnych dodatkowych filtrów, prasuje się o wiele szybciej (mogę prasować tylko z jednej strony :) ) Stopa żelazka jest bardzo lekka, więc nie muszę się już tak męczyć i przy prasowaniu teraz odpoczywam. Prasowanie pionowe - jeszcze nie sprawdziłam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

05/04/2015

Polska

Polska

Super generator

Super generator to mało powiedziane. W końcu nie muszę się martwić czy przypalę koszulę, sam dobiera temperaturę do danego materiału, bez zbędnych przerw i regulacji. Duży zbiornik na wodę, wystarczy że raz naleję i do końca prasowania nie muszę już jej dolewać. Żelazko nie niszczy ubrań ani deski. Można go spokojnie zostawić rozgrzaną stopą na desce i nic się nie stanie. Długi kabel co ułatwia prasowanie. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua GC8641/30 Żelazko z generatorem pary

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