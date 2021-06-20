2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 5,8 bara
Dodatna količina pare od 330 g
Spremnik za vodu kapaciteta 1,5 l
Zapor za sigurno prenošenje
Snažna, neprestana para s lakoćom savladava nabore i na najdebljim tkaninama. Gledajte kako tvrdokorni nabori nestaju kada jednom primijenite dodatnu količinu pare tamo gdje je potrebna. Dodatna para savršena je i za okomitu primjenu pare radi osvježavanja odjeće i zavjesa.
Glačajte sve, od svile do trapera, bez prilagođavanja temperature. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili postavke temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ova parna postaja nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ju čak ostaviti grijaćom pločom prema dolje na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjaja. Zajamčeno.
Nagrade
4.6
od 5
81
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Cromak
20/06/2021
Hrvatska
Odličan proizvod! A+++++
Nema podešavanja temperature - sve je automatski! Cijena super korektna!
Prednosti
Nema podešavanja temperature - sve je automatski! Cijena super korektna!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Jabuka
13/04/2021
Hrvatska
Provjereni kupac
Zadovoljna
Bolje od samog glačala, a ne zauzima previše mjesta. Samo paziti gdje se kupuje, cijena se bitno razlikuje po trgovinama.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
94inesh
03/06/2020
Hrvatska
Odlična parna postaja
Philips GC7808/40 parna postaja. Preporučam svima koji imaju malo mjesta, a žele snažnu parnu postaju. Izrazito lagana, teži svega cca 3kg, ali izrazito močna sa 5.3bara. Glačanje uz nju postalo je brzo i efikasno.
Prednosti
Brzo zagrijavanje, male težine
Mane
Cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja
Do 30 % uštede energije s ECO načinom rada u usporedbi s Turbo načinom rada na temelju standarda IEC 60311
U usporedbi s Philips parnim glačalom Azur Performer