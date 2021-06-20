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  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare*

Obustavljeno

PerfectCare CompactParna postaja

GC7831/20

4.6
| (81) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačajte brže uz 2 puta više pare*
Snažna, kontinuirana para čini svako glačanje brzim – bez potrebe za prilagođavanjem temperature zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP. Kompaktno i lagano radi lake uporabe i spremanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Naša najkompaktnija parna postaja

Glačajte brže uz 2 puta više pare*

  • Tlak pumpe od maksimalno 5,8 bara

  • Dodatna količina pare od 330 g

  • Spremnik za vodu kapaciteta 1,5 l

  • Zapor za sigurno prenošenje

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna, neprestana para s lakoćom savladava nabore i na najdebljim tkaninama. Gledajte kako tvrdokorni nabori nestaju kada jednom primijenite dodatnu količinu pare tamo gdje je potrebna. Dodatna para savršena je i za okomitu primjenu pare radi osvježavanja odjeće i zavjesa.

Tehnologija OptimalTEMP – nije potrebno postavljanje temperature

Tehnologija OptimalTEMP – nije potrebno postavljanje temperature

Glačajte sve, od svile do trapera, bez prilagođavanja temperature. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili postavke temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada.

Sigurna uporaba na odjeći koja se može glačati, zajamčeno bez progorijevanja

Sigurna uporaba na odjeći koja se može glačati, zajamčeno bez progorijevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ova parna postaja nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ju čak ostaviti grijaćom pločom prema dolje na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjaja. Zajamčeno.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

81

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod! A+++++

Nema podešavanja temperature - sve je automatski! Cijena super korektna!

Prednosti

Nema podešavanja temperature - sve je automatski! Cijena super korektna!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

13/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Zadovoljna

Bolje od samog glačala, a ne zauzima previše mjesta. Samo paziti gdje se kupuje, cijena se bitno razlikuje po trgovinama.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

03/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlična parna postaja

Philips GC7808/40 parna postaja. Preporučam svima koji imaju malo mjesta, a žele snažnu parnu postaju. Izrazito lagana, teži svega cca 3kg, ali izrazito močna sa 5.3bara. Glačanje uz nju postalo je brzo i efikasno.

Prednosti

Brzo zagrijavanje, male težine

Mane

Cijena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact GC7808/40 Parna postaja

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Upozorenja

  1. Do 30 % uštede energije s ECO načinom rada u usporedbi s Turbo načinom rada na temelju standarda IEC 60311

  2. U usporedbi s Philips parnim glačalom Azur Performer