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Obustavljeno

FastCareGlačalo s generatorom pare

GC7715/80

4
| (7) Recenzije

1 nagrada

Brzo i praktično glačanje
Veliki odvojivi spremnik za vodu koji se lako puni, snažan mlaz pare i keramičko stopalo za glačanje SteamGlide pomoći će vam da znatno smanjite vrijeme glačanja, dok zapor za sigurno prenošenje i značajka Smart CalcClean čine glačanje praktičnim.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

S odvojivim spremnikom za vodu

Brzo i praktično glačanje

  • Tlak pumpe od maksimalno 5,5 bara

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Zapor za sigurno prenošenje

  • Odvojivi spremnik za vodu od 2,2 l

Odvojivi ekstra veliki spremnik za vodu od 2,2 l, idealan za obitelji

Odvojivi ekstra veliki spremnik za vodu od 2,2 l, idealan za obitelji

Veliki odvojivi spremnik za vodu koji se lako puni, snažan mlaz pare i keramičko stopalo za glačanje SteamGlide pomoći će vam da znatno smanjite vrijeme glačanja, dok zapor za sigurno prenošenje i značajka Smart CalcClean čine glačanje praktičnim.

Zapor za sigurno prenošenje za jednostavno i sigurno prenošenje

Zapor za sigurno prenošenje za jednostavno i sigurno prenošenje

Vaše glačalo s generatorom pare ima zapor za sigurno prenošenje. Glačalo možete sigurno zaključati na podnožju, što ga čini sigurnim i smanjuje mogućnost da druge osobe dodiruju vruće stopalo za glačanje. Osim toga, lako možete nositi generator pare.

Napunite vodom iz slavine u bilo kojem trenutku

Napunite vodom iz slavine u bilo kojem trenutku

Glačalo s generatorom pare dizajnirano je za rad s vodom iz slavine. Ako se tijekom glačanja spremnik za vodu isprazni, možete ga jednostavno napuniti bez čekanja i bez isključivanja aparata.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

7

Recenzije

2

20/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Parna postaja je odlicna. Jednostavna za uporabu pegla posteljinu savrseno. Jednostavno odlicna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare

08/12/2021

Srbija

Srbija

Odličan proizvod.

Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.

Prednosti

Za svaku preporuku.

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

07/11/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.

Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7715/80 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7715/80 Parní generátor

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