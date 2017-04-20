2 godine jamstva
Obustavljeno
GC7710/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 5,5 bara
Dodatna količina pare od 250 g
Zapor za sigurno prenošenje
Odvojivi spremnik za vodu od 2,2 l
Veliki odvojivi spremnik za vodu koji se lako puni, snažan mlaz pare i keramičko stopalo za glačanje SteamGlide pomoći će vam da znatno smanjite vrijeme glačanja, dok zapor za sigurno prenošenje i značajka Smart CalcClean čine glačanje praktičnim.
Vaše glačalo s generatorom pare ima zapor za sigurno prenošenje. Glačalo možete sigurno zaključati na podnožju, što ga čini sigurnim i smanjuje mogućnost da druge osobe dodiruju vruće stopalo za glačanje. Osim toga, lako možete nositi generator pare.
Glačalo s generatorom pare dizajnirano je za rad s vodom iz slavine. Ako se tijekom glačanja spremnik za vodu isprazni, možete ga jednostavno napuniti bez čekanja i bez isključivanja aparata.
Nagrade
4.0
od 5
7
Recenzije
Mare
20/04/2017
Hrvatska
Odlican proizvod
Parna postaja je odlicna. Jednostavna za uporabu pegla posteljinu savrseno. Jednostavno odlicna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare
Istok
08/12/2021
Srbija
Odličan proizvod.
Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.
Prednosti
Za svaku preporuku.
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Vlasta1
07/11/2017
Česká republika
Žehlení je o dost lehčí než s napařovací žehličkou.
Žehlí se mi s ní moc dobře. I při delším žehlení nebolí ruka díky váze.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7715/80 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FastCare GC7715/80 Parní generátor