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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30

Obustavljeno

PerfectCare VivaGlačalo s generatorom pare

GC7051/30

4.8

| (34) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačajte brže uz 2 puta više pare *

Glačalo s generatorom pare tvrtke Philips pruža brže i lakše glačanje. Glačajte odjevne predmete bez prilagodbe temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP.

Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

nije potrebno postavljanje temperature

Glačajte brže uz 2 puta više pare *

  • Tlak pumpe od maksimalno 5,5 bara

  • Dodatna količina pare do 230 g

  • Spremnik za vodu kapaciteta 2 l

  • Kompaktan dizajn

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Ova revolucionarna tehnologija omogućuje vam iznimno brzo glačanje. Snažna kontinuirana para savladava čak i tvrdokorne nabore, a deblje tkanine jednostavno se i brzo izglade. Uz to, po potrebi je dostupan i dodatni jaki mlaz pare, savršen za okomito glačanje tvrdokornih nabora.

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.

Vruća grijaća ploča može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

Vruća grijaća ploča može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

Inovativna tehnologija OptimalTEMP jamči glačanje bez progorijevanja na svim tkaninama. Uz sigurnost koju pruža tijekom glačanja, vruću grijaću ploču također možete ostaviti i na pamučnoj dasci za glačanje bez uzrokovanja oštećenja. Na taj način smanjujete nelagodu u zglobovima jer glačalo ne morate tako često podizati i spuštati na postolje.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

34

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Žehlička samotná je neuvěřitelně lehká, při prvním použití budete mít dojem, že to přece nemůže vyžehlit povlečení nebo podobně těžkou látku. Ale chyba lávky. Do zásobníku nalijete vodu z kohoutku, která Vám stačí na vrchovatý koš prádla a zapnete do zásuvky, žádné nastavování teploty. Za dvě minuty žehlíte a konečně je to zábava, po prádle lehce klouže a pokud potřebujete parní ráz, zmáčknete a parní ráz je velmi silný a je ho dostatečné množství. Nádržka je průhledná a z každé strany vidíte, kolik vody ještě máte. Pro snadné odvápnění je přiložena miska.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor

03/04/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Žehlení s touto žehličkou je zábava, nic nenastavujete jen si přidáváte jedním tlačítkem páru, rychle k použití a když ji zapomenu na tričku, nevadí, nic se nespálí:-) Určitě doporučuji. Cena je vyšší ale nelituji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor

22/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary

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Upozorenja

  1. U usporedbi s parnim glačalom EasySpeed tvrtke Philips