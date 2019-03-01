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Glačajte brže uz 2 puta više pare *
Glačalo s generatorom pare tvrtke Philips pruža brže i lakše glačanje. Glačajte odjevne predmete bez prilagodbe temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 5,5 bara
Dodatna količina pare do 230 g
Spremnik za vodu kapaciteta 2 l
Kompaktan dizajn
Ova revolucionarna tehnologija omogućuje vam iznimno brzo glačanje. Snažna kontinuirana para savladava čak i tvrdokorne nabore, a deblje tkanine jednostavno se i brzo izglade. Uz to, po potrebi je dostupan i dodatni jaki mlaz pare, savršen za okomito glačanje tvrdokornih nabora.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.
Inovativna tehnologija OptimalTEMP jamči glačanje bez progorijevanja na svim tkaninama. Uz sigurnost koju pruža tijekom glačanja, vruću grijaću ploču također možete ostaviti i na pamučnoj dasci za glačanje bez uzrokovanja oštećenja. Na taj način smanjujete nelagodu u zglobovima jer glačalo ne morate tako često podizati i spuštati na postolje.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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Nagrade
4.8
od 5
34
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Albez
01/03/2019
Česká republika
Skvělý pomocník
Žehlička samotná je neuvěřitelně lehká, při prvním použití budete mít dojem, že to přece nemůže vyžehlit povlečení nebo podobně těžkou látku. Ale chyba lávky. Do zásobníku nalijete vodu z kohoutku, která Vám stačí na vrchovatý koš prádla a zapnete do zásuvky, žádné nastavování teploty. Za dvě minuty žehlíte a konečně je to zábava, po prádle lehce klouže a pokud potřebujete parní ráz, zmáčknete a parní ráz je velmi silný a je ho dostatečné množství. Nádržka je průhledná a z každé strany vidíte, kolik vody ještě máte. Pro snadné odvápnění je přiložena miska.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
PetraMat
03/04/2018
Česká republika
Skvělý pomocník
Žehlení s touto žehličkou je zábava, nic nenastavujete jen si přidáváte jedním tlačítkem páru, rychle k použití a když ji zapomenu na tričku, nevadí, nic se nespálí:-) Určitě doporučuji. Cena je vyšší ale nelituji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 Parní generátor
Janek2k18
22/04/2020
Polska
Świetny produkt
Od czasu gdy posiadam ten produkt prasowanie stało się przyjemnością. Czas prasowania stał się krótszy, (niż tradycyjnym żelazkiem ) a efekt prasowania jeszcze lepszy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7051/30 PerfectCare Viva Żelazko z generatorem pary
U usporedbi s parnim glačalom EasySpeed tvrtke Philips