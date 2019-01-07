2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2000 W
Poklopac za miris MyEssence
Vješalica i Hang&Lock
Snažna para vaš omiljeni miris prenosi na odjeću zahvaljujući inovativnom poklopcu MyEssence.
Postavite željenu razinu pare za optimalne rezultate na raznim vrstama odjevnih predmeta.
Snažna para ispuhuje se kroz mlaznice, omogućavajući uklanjanje nabora u samo nekoliko poteza.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sted
07/01/2019
Hrvatska
Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike
Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 8 minuta.