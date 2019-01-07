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  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
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  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
  • Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima

Obustavljeno

ClearTouch EssenceUređaj za glačanje na paru

GC537/65

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima
Novi ClearTouch Essence ispunjava vašu odjeću omiljenim mirisima. Ulijte miris u poklopac za miris MyEssence tako da para može na vašu odjeću prenijeti svježi miris te je osvježiti bez pranja ili kemijskog pranja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz poklopac za miris MyEssence

Osvježite osjetljivu odjeću omiljenim mirisima

  • 2000 W

  • Poklopac za miris MyEssence

  • Vješalica i Hang&Lock

Para vaš omiljeni miris prenosi na odjeću

Para vaš omiljeni miris prenosi na odjeću

Snažna para vaš omiljeni miris prenosi na odjeću zahvaljujući inovativnom poklopcu MyEssence.

3 razine pare

3 razine pare

Postavite željenu razinu pare za optimalne rezultate na raznim vrstama odjevnih predmeta.

Izuzetno snažna para

Izuzetno snažna para

Snažna para ispuhuje se kroz mlaznice, omogućavajući uklanjanje nabora u samo nekoliko poteza.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike

Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru

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Upozorenja

  1. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 8 minuta.