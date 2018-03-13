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Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati – od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Glačalo PerfectCare Xpress tvrtke Philips pruža odlične rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 65 g/min;dod. kol. pare 200 g
Površina za glačanje SteamGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
Sigurno za odjeću koja se može glačati
Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.
Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete glačati sve odjevne predmete koji se smiju glačati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na glačalu.
100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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Nagrade
4.3
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zorica10
13/03/2018
Hrvatska
Fenomenalna pegla
Zaista nema mane bar za mene steta sto se ne proizvodi vise inace bih je odmah kupila gde god sam trazila kazu da je OUTLET ali za mene nije.Zao mi je sto ne mogu da je nabavim nudili su mi neke lose kopije cije su ne znam ali smatram da je najbolje kupiti original. Inace nisam ljubitelj peglanja ali sa ovakvom peglom mi nije bilo tesko pogotovo sto ne moras da razvrstavas ves ili bilo sta drugo u svakom slucaju bice opet neka PHILIPS pegla kod mene jer nemaju premca bar za mene to vazi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom
laco
19/10/2014
Česká republika
Vynikající produkt
Tento produkt je vynikající. Jednoduchá obsluha,vynikající vlastnosti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička
Danny55
18/08/2013
Česká republika
Ušetří spousty času
Vyžehlení veškerého prádla z různých materiálů, bez přemýšlení, že mohu něco spálit, nevhodnou teplotou... odpadlo třídění na syntetické materiály. Prostě co mi "padne" pod ruku vyžehlím. Také žehlení košil je díky perfektnímu výkonu s napařováním zkráceno na poloviční dobu...:D Ložní žehlím složené na půl a se super výsledkem!!! Pro někoho to bude znít divně, ale RÁDA žehlím! Byla to skvělá volba, doporučuji všem! Při pohybu žehličkou do stran, nenapařuje a tak po postavení "nepáří". Ale tenhle krok jsem musela vyšpiónit, ze začátku jsem mocně zvlhčovala vzduch :D
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička