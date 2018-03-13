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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

Obustavljeno

PerfectCare XpressParno glačalo za glačanje pod tlakom

GC5060/02

4.3

| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati – od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Glačalo PerfectCare Xpress tvrtke Philips pruža odlične rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz kompaktan snažni generator pare

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

  • Para od 65 g/min;dod. kol. pare 200 g

  • Površina za glačanje SteamGlide

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • Sigurno za odjeću koja se može glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete glačati sve odjevne predmete koji se smiju glačati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na glačalu.

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

13/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Fenomenalna pegla

Zaista nema mane bar za mene steta sto se ne proizvodi vise inace bih je odmah kupila gde god sam trazila kazu da je OUTLET ali za mene nije.Zao mi je sto ne mogu da je nabavim nudili su mi neke lose kopije cije su ne znam ali smatram da je najbolje kupiti original. Inace nisam ljubitelj peglanja ali sa ovakvom peglom mi nije bilo tesko pogotovo sto ne moras da razvrstavas ves ili bilo sta drugo u svakom slucaju bice opet neka PHILIPS pegla kod mene jer nemaju premca bar za mene to vazi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Parno glačalo za glačanje pod tlakom

19/10/2014

Česká republika

Česká republika

Vynikající produkt

Tento produkt je vynikající. Jednoduchá obsluha,vynikající vlastnosti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Ušetří spousty času

Vyžehlení veškerého prádla z různých materiálů, bez přemýšlení, že mohu něco spálit, nevhodnou teplotou... odpadlo třídění na syntetické materiály. Prostě co mi "padne" pod ruku vyžehlím. Také žehlení košil je díky perfektnímu výkonu s napařováním zkráceno na poloviční dobu...:D Ložní žehlím složené na půl a se super výsledkem!!! Pro někoho to bude znít divně, ale RÁDA žehlím! Byla to skvělá volba, doporučuji všem! Při pohybu žehličkou do stran, nenapařuje a tak po postavení "nepáří". Ale tenhle krok jsem musela vyšpiónit, ze začátku jsem mocně zvlhčovala vzduch :D

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5060/02 Systémová žehlička

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