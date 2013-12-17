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Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati – od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Glačalo PerfectCare Xpress tvrtke Philips pruža odlične rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 65 g/min;dod. kol. pare 200 g
Stopalo za glačanje SteamGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
Sigurno za odjeću koja se može glačati
Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.
Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete glačati sve odjevne predmete koji se smiju glačati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na glačalu.
100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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Nagrade
4.2
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
EvitaG
17/12/2013
Polska
Żelazko, które zachęca do prasowania
Żelazko bardzo łatwe w obsłudze - nie ma konieczności regulowania temperatury. Jedyna czynność, to uzupełnianie wody w zbiorniku, która, niestety, szybko się zużywa. Ubrania są dokładnie uprasowane, a uciążliwe zagniecenia likwiduje dodatkowe uderzenie pary. Z początku żelazko wydawało mi się dosyć ciężkie, ale szybko przyzwyczaiłam się do niego i nie wyobrażam sobie prasowania innym sprzętem. Kolejny plus, to brak możliwości przypalenia materiału czy też pozostawienia jakiegokolwiek śladu po zbyt wysokiej temperaturze żelazka - pozostawione bez ruchu samo się wyłącza.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
łuki
12/06/2013
Polska
nowoczesne, skuteczne żelazko dla wymagających
Kupiłem ten model troszkę niedowierzając temu co czytałem w reklamie.Niedowierzałem by żelazko było w stanie prasować różne materiały bez dodatkowych ustawień. Po zakupie moje spostrzeżenia są nastepujące: kupiłem nowoczesne, ciężkie żelazko z ogromnym wyrzutem pary, praktycznie bezobsługowe( tylko 1 przycisk dodatkowego wyrzutu). Świetny design, nagrzewa się w kilkanaście sekund. Prasuje rewelacyjnie, szybko i dokładnie.Dodatkowo do zestawu dołączono poręczny kubek z dziubkiem do nalewania wody i test twardości wody
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
anusiamalina
03/12/2012
Polska
oszczędność czasu i energii, przyjemność prasowania
Jestem posiadaczem nowego żelazka philips GC 5055, jak dla mnie żelazko wypadło super, bardzo szybko się nagrzewa, a duża moc i genarator pary sprawiają, iż ubrania szybko stają się gładkie i tracą zagniecenia - do tej pory wyprasowanie lnianych spodni zajmowało mi wiele czasu, teraz jest to chwila. Istotną jak dla mnie jego cechą jest to, iż nie muszę zmieniać ustawiewień podczas prasowania różnego rodzaju tkanin, np atłasowych bluzek czy cieniutkiego obrusu. Co więcej aplikacje na ubrankach dziecka nie topią się i pozostają nie naruszone podczas prasowania po prawej stronie. Żelazko ma solidny kabel i duży zbiornik na wodę, co więcej woda nie wylewa się z niego i nie moczy ubrań podczas używania go. W 100 % polecam to żelazko
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem