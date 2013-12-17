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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

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PerfectCare XpressParno glačalo za glačanje pod tlakom

GC5055/02

4.2

| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati – od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Glačalo PerfectCare Xpress tvrtke Philips pruža odlične rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz kompaktan snažni generator pare

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

  • Para od 65 g/min;dod. kol. pare 200 g

  • Stopalo za glačanje SteamGlide

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • Sigurno za odjeću koja se može glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete glačati sve odjevne predmete koji se smiju glačati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na glačalu.

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

17/12/2013

Polska

Polska

Żelazko, które zachęca do prasowania

Żelazko bardzo łatwe w obsłudze - nie ma konieczności regulowania temperatury. Jedyna czynność, to uzupełnianie wody w zbiorniku, która, niestety, szybko się zużywa. Ubrania są dokładnie uprasowane, a uciążliwe zagniecenia likwiduje dodatkowe uderzenie pary. Z początku żelazko wydawało mi się dosyć ciężkie, ale szybko przyzwyczaiłam się do niego i nie wyobrażam sobie prasowania innym sprzętem. Kolejny plus, to brak możliwości przypalenia materiału czy też pozostawienia jakiegokolwiek śladu po zbyt wysokiej temperaturze żelazka - pozostawione bez ruchu samo się wyłącza.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

12/06/2013

Polska

Polska

nowoczesne, skuteczne żelazko dla wymagających

Kupiłem ten model troszkę niedowierzając temu co czytałem w reklamie.Niedowierzałem by żelazko było w stanie prasować różne materiały bez dodatkowych ustawień. Po zakupie moje spostrzeżenia są nastepujące: kupiłem nowoczesne, ciężkie żelazko z ogromnym wyrzutem pary, praktycznie bezobsługowe( tylko 1 przycisk dodatkowego wyrzutu). Świetny design, nagrzewa się w kilkanaście sekund. Prasuje rewelacyjnie, szybko i dokładnie.Dodatkowo do zestawu dołączono poręczny kubek z dziubkiem do nalewania wody i test twardości wody

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

03/12/2012

Polska

Polska

oszczędność czasu i energii, przyjemność prasowania

Jestem posiadaczem nowego żelazka philips GC 5055, jak dla mnie żelazko wypadło super, bardzo szybko się nagrzewa, a duża moc i genarator pary sprawiają, iż ubrania szybko stają się gładkie i tracą zagniecenia - do tej pory wyprasowanie lnianych spodni zajmowało mi wiele czasu, teraz jest to chwila. Istotną jak dla mnie jego cechą jest to, iż nie muszę zmieniać ustawiewień podczas prasowania różnego rodzaju tkanin, np atłasowych bluzek czy cieniutkiego obrusu. Co więcej aplikacje na ubrankach dziecka nie topią się i pozostają nie naruszone podczas prasowania po prawej stronie. Żelazko ma solidny kabel i duży zbiornik na wodę, co więcej woda nie wylewa się z niego i nie moczy ubrań podczas używania go. W 100 % polecam to żelazko

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

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