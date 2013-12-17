Jestem posiadaczem nowego żelazka philips GC 5055, jak dla mnie żelazko wypadło super, bardzo szybko się nagrzewa, a duża moc i genarator pary sprawiają, iż ubrania szybko stają się gładkie i tracą zagniecenia - do tej pory wyprasowanie lnianych spodni zajmowało mi wiele czasu, teraz jest to chwila. Istotną jak dla mnie jego cechą jest to, iż nie muszę zmieniać ustawiewień podczas prasowania różnego rodzaju tkanin, np atłasowych bluzek czy cieniutkiego obrusu. Co więcej aplikacje na ubrankach dziecka nie topią się i pozostają nie naruszone podczas prasowania po prawej stronie. Żelazko ma solidny kabel i duży zbiornik na wodę, co więcej woda nie wylewa się z niego i nie moczy ubrań podczas używania go. W 100 % polecam to żelazko