2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min; dod. kol. pare 210 g
Površina za glačanje T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
Sigurno za odjeću koja se može glačati
Najnovija revolucija na polju glačanja za savršenu kombinaciju pare i temperature. Omogućava brzo glačanje, izvrsne rezultate kod glačanja tvrdokornih nabora, ne zahtijeva postavljanje i može se koristiti na svim tkaninama koje se mogu glačati. Savršena kombinacija pare i temperature: 1) procesor Smart Control postavlja odgovarajuću temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ravnotežu pare i temperature.
Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.
100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.
Nagrade
5.0
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mišák81
23/10/2016
Česká republika
Produkt skvěle vypadá a má vynikající vlastnosti.
Žehličku používá má přítelkyně a zatím si jí nemůže vynachválit. Ze začátku byl prý trochu nezvyk, že není třeba nastavovat teplota, ale člověk si na to rychle zvykne a nemá to chybu. Vyžehlí opravdu vše, bez toho aby se něco spálilo. Takže tento výrobek mohu jen doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička
Yilia88
19/06/2019
България
Много ефективна ютия
Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Дошков
22/11/2018
България
Изключителна ютия
Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Testirano u odnosu na parna glačala tvrtke Philips