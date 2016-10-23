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  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*

Obustavljeno

PerfectCare AzurParno glačalo

GC4928/30

5
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
Glačajte sve komade odjeće pogodne za glačanje, od traperica do svile i od lana do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom te bez prilagodbe temperature. PerfectCare Azur pruža savršene rezultate bez rizika od progorijevanja ili sjaja. Glačanje nikada nije bilo jednostavnije i brže.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Od traperica do svile u jednom potezu

Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*

  • Para od 50 g/min; dod. kol. pare 210 g

  • Površina za glačanje T-ionicGlide

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • Sigurno za odjeću koja se može glačati

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Najnovija revolucija na polju glačanja za savršenu kombinaciju pare i temperature. Omogućava brzo glačanje, izvrsne rezultate kod glačanja tvrdokornih nabora, ne zahtijeva postavljanje i može se koristiti na svim tkaninama koje se mogu glačati. Savršena kombinacija pare i temperature: 1) procesor Smart Control postavlja odgovarajuću temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ravnotežu pare i temperature.

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

23/10/2016

Česká republika

Česká republika

Produkt skvěle vypadá a má vynikající vlastnosti.

Žehličku používá má přítelkyně a zatím si jí nemůže vynachválit. Ze začátku byl prý trochu nezvyk, že není třeba nastavovat teplota, ale člověk si na to rychle zvykne a nemá to chybu. Vyžehlí opravdu vše, bez toho aby se něco spálilo. Takže tento výrobek mohu jen doporučit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička

19/06/2019

България

България

Много ефективна ютия

Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

22/11/2018

България

България

Изключителна ютия

Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

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Upozorenja

  1. Testirano u odnosu na parna glačala tvrtke Philips