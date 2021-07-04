2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 220 g
Dodatna količina pare od 220 g
Grijaća ploča SteamGlide Elite
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje.
Neprestana para do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
4.9
od 5
43
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
KikaM
04/07/2021
Česká republika
Dio promocije
Kvalitní a precizní žehlička
Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.
Prednosti
Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání
Mane
žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Locika
29/06/2021
Česká republika
Dio promocije
Celková spokojenost
Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.
Prednosti
rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel
Mane
vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička
silvinka.bv
27/06/2021
Česká republika
Dio promocije
Skvělé žehlení
Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.
Prednosti
Výborně žehlí všechny druhy prádla
Mane
Na první dojem působila těžce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička