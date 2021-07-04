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Obustavljeno

AzurParno glačalo

GC4902/20

4.9
| (43) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

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Quick Calc Release i grijaća ploča SteamGlide Elite s naprednom otpornošću na grebanje jamče dugoročne vrhunske značajke.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz naše najbolje stopalo za glačanje otporno na ogrebotine

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  • Dodatna količina pare do 220 g

  • Dodatna količina pare od 220 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Elite

Dodatna količina pare do 220 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 220 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

2800 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje.

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Neprestana para do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

43

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

04/07/2021

Česká republika

Česká republika

Kvalitní a precizní žehlička

Nejen, že je žehlička nádherná designem a skvělým sladěním barev, ale k tomu má řadu výborných funkcí a systémů, které zaručí, že prádlo vyžehlí bez námahy jedním tahem. Navíc skvěle padne do ruky, rychle je připravená do provozu a při nečinnosti se pro jistotu sama vypne.

Prednosti

Nádherný design, skvělé funkce a systémy, nádherně padne do ruky, rychle je připravena k provozu, automatické vypínání

Mane

žádnou nevýhodu jsem zatím nenašla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost

Oceňuji rychlost žehlení, bez nutnosti vracet se dvakrát na stejné místo, rychlé nahřátí. Nevadí ani vyšší hmotnost, žehlička dobře klouže po tkaninách.

Prednosti

rychlost nahřátí, vyžehleno jedním tahem, není nutnost vracet se i na těžko přístupná místa dvakrát, nádobka na rychlé odstranění vodního kamene, pohodlné plnění žehličky vodou, automatické vypnutí při nečinnosti, snadná manipulace, dlouhý kabel

Mane

vyšší hmotnost, vyšší pořizovací cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička

27/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé žehlení

Na první dojem mi připadala žehlička dost těžká. Ale již při prvním žehlení tento dojem zmizel. Žehlí se s ni velmi dobře a rychle. Rozhodně mohu doporučit.

Prednosti

Výborně žehlí všechny druhy prádla

Mane

Na první dojem působila těžce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4902/20 Parní žehlička

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