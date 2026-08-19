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GC4730/02
Lako uklanja nabore s pamuka i lana
Uklonite čak i najtvrdokornije nabore zahvaljujući funkciji Ionic DeepSteam. Ovo snažno parno glačalo stvara 50 % manje čestice pare koje ulaze duboko u tkanine koje se teško glačaju poput pamuka i lanenog platna, tako da ćete svaki put dobiti odlične rezultate!
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Ionic Deepsteam
Postupkom ionizacije stvaraju se manje čestice pare koje prodiru dublje u tkaninu. To omogućuje lako uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Za najbolje rezultate potrebna vam je površina za glačanje koja ima optimalan spoj klizenja i rastezanja. To ćete postići korištenjem SteamGlide PLUS površine s područjima lakog klizenja i savršenog rastezanja.
Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
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