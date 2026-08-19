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  • Lako uklanja nabore s pamuka i lana
  • Lako uklanja nabore s pamuka i lana

Obustavljeno

Azur IonicParno glačalo

GC4730/02

1 nagrada

Lako uklanja nabore s pamuka i lana

Uklonite čak i najtvrdokornije nabore zahvaljujući funkciji Ionic DeepSteam. Ovo snažno parno glačalo stvara 50 % manje čestice pare koje ulaze duboko u tkanine koje se teško glačaju poput pamuka i lanenog platna, tako da ćete svaki put dobiti odlične rezultate!

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Snažno glačanje uz Ionic DeepSteam

Lako uklanja nabore s pamuka i lana

  • Ionic Deepsteam

50% manje čestice pare prodiru dublje u jake nabore

50% manje čestice pare prodiru dublje u jake nabore

Postupkom ionizacije stvaraju se manje čestice pare koje prodiru dublje u tkaninu. To omogućuje lako uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Savršen spoj klizenja i rastezanja

Savršen spoj klizenja i rastezanja

Za najbolje rezultate potrebna vam je površina za glačanje koja ima optimalan spoj klizenja i rastezanja. To ćete postići korištenjem SteamGlide PLUS površine s područjima lakog klizenja i savršenog rastezanja.

Neprestana para do 40 g/min

Neprestana para do 40 g/min

Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

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