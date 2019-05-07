2 godine jamstva
Obustavljeno
GC4595/40
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min; dodatna para od 180 g
2600 W
Grijaća ploča T-ionicGlide
Meh. za fiks. pri nošenju
Glačalo snage 2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke za sve odjevne predmete koji se mogu glačati.
Glačalo sigurno spremite na podnožje nakon glačanja. Kabel se može omotati oko kućišta podnožja, tako da se aparat lako može spremiti.
Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
3.5
od 5
4
Recenzije
Cristinadana
07/05/2019
România
Cel mai bun fier de călcat
Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Vanko
14/11/2016
България
Ютията е отлична
Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Kamelia
05/05/2017
Polska
Niestety, rozczarowanie
Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.
Ova recenzija je napravljena za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe
Ova recenzija je napravljena za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe