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  • Snažna para i bežično glačanje
  • Snažna para i bežično glačanje
  • Snažna para i bežično glačanje
  • Snažna para i bežično glačanje
  • Snažna para i bežično glačanje
  • Snažna para i bežično glačanje
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  • Snažna para i bežično glačanje
  • Snažna para i bežično glačanje
  • Snažna para i bežično glačanje
  • Snažna para i bežično glačanje
  • Snažna para i bežično glačanje

Obustavljeno

Azur FreeMotionParno glačalo

GC4595/40

3.5
| (4) Recenzije

1 nagrada

Snažna para i bežično glačanje
Parno glačalo Azur FreeMotion spaja izuzetno učinkovitu paru sa slobodom glačanja bilo kojeg komada odjeće na bilo kojem dijelu vaše daske za glačanje. Pametna baza za punjenje sa zaporom za sigurno nošenje i svjetlosnim indikatorima napunit će vaše glačalo u svega nekoliko sekundi.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Vrlo brzo klizenje uz T-ionicGlide

Snažna para i bežično glačanje

  • Para od 40 g/min; dodatna para od 180 g

  • 2600 W

  • Grijaća ploča T-ionicGlide

  • Meh. za fiks. pri nošenju

Glačalo snage 2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

Glačalo snage 2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

Glačalo snage 2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke za sve odjevne predmete koji se mogu glačati.

Zaključajte i nosite glačalo te ga stabilno spremite nakon glačanja

Zaključajte i nosite glačalo te ga stabilno spremite nakon glačanja

Glačalo sigurno spremite na podnožje nakon glačanja. Kabel se može omotati oko kućišta podnožja, tako da se aparat lako može spremiti.

Neprestana para do 40 g/min

Neprestana para do 40 g/min

Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.5

od 5

4

Recenzije

4
2

07/05/2019

România

România

Cel mai bun fier de călcat

Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

14/11/2016

България

България

Ютията е отлична

Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

05/05/2017

Polska

Polska

Niestety, rozczarowanie

Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.

Ova recenzija je napravljena za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

Ova recenzija je napravljena za Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

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