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  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je

Obustavljeno

AzurParno glačalo

GC4564/20

4.7
| (84) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
Zahvaljujući našem inovativnom dizajnu, čestice kamenca lako se lome i automatski prikupljaju u odvojivom spremniku za kamenac. Kamenac se lako može isprati za manje od 15 sekundi, što osigurava odlične dugotrajne rezultate.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz naš poboljšani sustav Quick Calc Release

Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je

  • Dodatna količina pare do 240g

  • Dodatna količina pare od 240g

  • Stopalo za glačanje SteamGlide Advanced

Dodatna količina pare do 240 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 240 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

2600 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

84

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

17/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super brzo peglanje

Ovu peglu imam već godinu dana i stvarno super pegla. Jednostavna je za korištenje, brzo ispeglam veš i lako ju spremim u ormar.

Prednosti

Jednostavno, izgled, lakoća korištenja

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Parno glačalo

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Parno glačalo

15/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlična, odlična pegla!

Odličan omjer cijene i kvalitete, a ja začaš opeglam svoje košulje ujutro prije posla. Preporučam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Parno glačalo

21/09/2022

Srbija

Srbija

Sjajno peglanje

Od košulja do džempera, nema toga šta ova pegla savršeno ne poravna!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Pegla na paru

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