2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 220 g
Dodatna količina pare od 220 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje
Neprestana para do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
4.8
od 5
28
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bína24
10/05/2022
Česká republika
Výkonná žehlička s výbornou funkcí odvápnění
Žehlička má velkou plochu, která krásně snadno jezdí po oblečení, nikde nedělá žádné záhyby. Rychle se nahřívá, dostatečně napařuje. Kabel dostatečně dlouhý. Oceňuji nádobku na odvápnění, snadná manipulace. Zatím jsem ještě všechny funkce nestihla vyzkoušet, mám ji krátce, ale za tu dobu jsem zatím nenašla žádné negativum.
Prednosti
Poměr cena/výkon
Mane
Zatím žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Blazenka77
05/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
spokojenost
S výrobkem jsem maximálně spokojena, Plocha skvěle klouže po prádle, je jedno jaký materiál, vždy si s ním poradí. Napařuje senzačně a rychle se nahřeje.. Absolutní top je snadné čistění od vodního kamene. Nemám žádné výhrady.
Prednosti
snadné čistění
Mane
nejsou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Danamazan
02/07/2021
Česká republika
Dio promocije
Žehlička
Žehlička je super, byla jsem zvědavá na naparovani a hned vyzkoušela krásné mě vyzehlila zmuchlany povlečení. Trochu těžší ale já jsem zvykla a vyhovuje mě to že žehlička krásné padne do ruky. Ovládání je jednoduchý a vychytávka je odvapnovac, my máme hodně tvrdou vodu takže jsem za tuhle vychytávku rada.
Prednosti
Naparovani,možnost odvapnovani a snadné čištění, zúžení pro žehlení kolem knoflíků atd.
Mane
Zatím žádný, jen někomu může vadit že je těžší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička