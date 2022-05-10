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  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

Obustavljeno

AzurParno glačalo

GC4544/80

4.8
| (28) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
Zahvaljujući našem inovativnom dizajnu, čestice kamenca lako se lome i automatski prikupljaju u odvojivom spremniku za kamenac. Kamenac se lako može isprati za manje od 15 sekundi, što osigurava odlične dugotrajne rezultate.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz naš poboljšani sustav Quick Calc Release

Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

  • Dodatna količina pare do 220 g

  • Dodatna količina pare od 220 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

Dodatna količina pare do 220 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 220 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

2600 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

2600 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Neprestana para do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

28

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výkonná žehlička s výbornou funkcí odvápnění

Žehlička má velkou plochu, která krásně snadno jezdí po oblečení, nikde nedělá žádné záhyby. Rychle se nahřívá, dostatečně napařuje. Kabel dostatečně dlouhý. Oceňuji nádobku na odvápnění, snadná manipulace. Zatím jsem ještě všechny funkce nestihla vyzkoušet, mám ji krátce, ale za tu dobu jsem zatím nenašla žádné negativum.

Prednosti

Poměr cena/výkon

Mane

Zatím žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

05/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

spokojenost

S výrobkem jsem maximálně spokojena, Plocha skvěle klouže po prádle, je jedno jaký materiál, vždy si s ním poradí. Napařuje senzačně a rychle se nahřeje.. Absolutní top je snadné čistění od vodního kamene. Nemám žádné výhrady.

Prednosti

snadné čistění

Mane

nejsou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

02/07/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehlička je super, byla jsem zvědavá na naparovani a hned vyzkoušela krásné mě vyzehlila zmuchlany povlečení. Trochu těžší ale já jsem zvykla a vyhovuje mě to že žehlička krásné padne do ruky. Ovládání je jednoduchý a vychytávka je odvapnovac, my máme hodně tvrdou vodu takže jsem za tuhle vychytávku rada.

Prednosti

Naparovani,možnost odvapnovani a snadné čištění, zúžení pro žehlení kolem knoflíků atd.

Mane

Zatím žádný, jen někomu může vadit že je těžší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

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