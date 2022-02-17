2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 200 g
Dodatna količina pare od 200 g
Grijaća ploča SteamGlide
Quick Calc Release za lako čišćenje glačala i dugotrajnu učinkovitost pare
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje
Nagrade
4.7
od 5
84
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pasitovito
17/02/2022
Hrvatska
Super brzo peglanje
Ovu peglu imam već godinu dana i stvarno super pegla. Jednostavna je za korištenje, brzo ispeglam veš i lako ju spremim u ormar.
Prednosti
Jednostavno, izgled, lakoća korištenja
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Parno glačalo
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Parno glačalo
i1803
15/02/2022
Hrvatska
Odlična, odlična pegla!
Odličan omjer cijene i kvalitete, a ja začaš opeglam svoje košulje ujutro prije posla. Preporučam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Parno glačalo
Teodoricaaa
21/09/2022
Srbija
Sjajno peglanje
Od košulja do džempera, nema toga šta ova pegla savršeno ne poravna!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4537/70 Pegla na paru