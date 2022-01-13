2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 190 g
Dodatna količina pare od 190 g
Grijaća ploča SteamGlide
Quick Calc Release za lako čišćenje glačala i dugotrajnu učinkovitost pare
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje
Nagrade
4.6
od 5
30
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Svačinová
13/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funkce žehličky jsou výborné
Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.
Mane
Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
sardynka
05/05/2021
Česká republika
celková spokojenost
Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.
Prednosti
nádržka na zadržování vodního kamene
Mane
nic jsem nenašla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4532/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4532/20 Parní žehlička
Lada1712
22/11/2020
Česká republika
Výrobek dobře klouže
Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D
Prednosti
Lehce žehlí
Mane
Zatím jsem na žádné nepřišla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička