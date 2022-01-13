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Sve serije

  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

Obustavljeno

AzurParno glačalo

GC4532/20

4.6
| (30) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
Zahvaljujući našem inovativnom dizajnu, čestice kamenca lako se lome i automatski prikupljaju u odvojivom spremniku za kamenac. Kamenac se lako može isprati za manje od 15 sekundi, što osigurava odlične dugotrajne rezultate.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz naš poboljšani sustav Quick Calc Release

Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

  • Dodatna količina pare do 180 g

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • Grijaća ploča SteamGlide

Sustav Quick Calc Release za lako čišćenje glačala

Sustav Quick Calc Release za lako čišćenje glačala

Quick Calc Release za lako čišćenje glačala i dugotrajnu učinkovitost pare

Dodatna količina pare od 180 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 180 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora

2400 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

2400 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

30

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

13/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Funkce žehličky jsou výborné

Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.

Mane

Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

celková spokojenost

Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.

Prednosti

nádržka na zadržování vodního kamene

Mane

nic jsem nenašla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4532/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4532/20 Parní žehlička

22/11/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek dobře klouže

Líbí se mi kluznost a taky jednoduchost ovládání. Žehlí skoro sama :D

Prednosti

Lehce žehlí

Mane

Zatím jsem na žádné nepřišla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azurová GC4537/80 Napařovací žehlička

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