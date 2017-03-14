2 godine jamstva
Obustavljeno
GC4515/30
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 45 g/min;dod. kol. pare 180 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestani mlaz pare do 45 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Naša grijaća ploča SteamGlide Plus najbolje klizi i omogućuje brzo glačanje. Pažljivo dizajnirani otvori osiguravaju uravnoteženu distribuciju pare.
Nagrade
4.0
od 5
1
Recenzije
Valentina
14/03/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
Solidno glačalo koje tek mora pokazati svoje nedostatke.
U par tjedana korištenja glacalo nije pokazalo bitnije loše strane.
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
U usporedbi s prosječnim parnim glačalom snage 2200 W tvrtke Philips