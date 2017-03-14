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Obustavljeno

Azur Performer PlusParno glačalo

GC4515/30

4
| (1) Recenzije

1 nagrada

Brže*, lakše i pametnije
Parno glačalo Azur Performer Plus tvrtke Philips kombinira snažne radne značajke s lakoćom upotrebe. Ugrađeni spremnik za kamenac osigurava učinkovito uklanjanje kamenca za dugotrajno parno glačanje, automatska kontrola pare i grijaća ploča SteamGlide Plus.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Najučinkovitije čišćenje kamenca uz spremnik za kamenac

Brže*, lakše i pametnije

  • Para od 45 g/min;dod. kol. pare 180 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

  • Anti-calc

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.

Količina pare do 45 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 45 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestani mlaz pare do 45 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Grijaća ploča SteamGlide Plus: naša najbolja grijaća ploča za brzo glačanje

Grijaća ploča SteamGlide Plus: naša najbolja grijaća ploča za brzo glačanje

Naša grijaća ploča SteamGlide Plus najbolje klizi i omogućuje brzo glačanje. Pažljivo dizajnirani otvori osiguravaju uravnoteženu distribuciju pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

5
3
2
1

14/03/2017

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Solidno glačalo koje tek mora pokazati svoje nedostatke.

U par tjedana korištenja glacalo nije pokazalo bitnije loše strane.

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo

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Upozorenja

  1. U usporedbi s prosječnim parnim glačalom snage 2200 W tvrtke Philips