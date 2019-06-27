2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 45 g/min;dod. kol. pare 180 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestani mlaz pare do 45 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivmadzharova
27/06/2019
България
Много добра ютия
[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска