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Obustavljeno

Azur Performer PlusParno glačalo

GC4512/20

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, lakše i naprednije
Parno glačalo Azur Performer tvrtke Philips kombinira snažne radne značajke s lakoćom uporabe. Zahvaljujući značajkama Quick Calc Release za jednostavno uklanjanje kamenca i Auto Steam Control te grijaćoj ploči SteamGlide, ovo glačalo pruža dugotrajne radne značajke parnog glačanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz sustav za jednostavno uklanjanje kamenca

Brže, lakše i naprednije

  • Para od 45 g/min;dod. kol. pare 180 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.

Količina pare do 45 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 45 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestani mlaz pare do 45 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare do 180 g

Dodatna količina pare do 180 g

Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/06/2019

България

България

Много добра ютия

[Employee of philipsglobal] Глади бързо и лесно. Лека е и не те боли ръката докато гладиш.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4512/20 Парна ютия

12/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг.

Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

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