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  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
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  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
  • Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare

Obustavljeno

CompactTouchKompaktni uređaj za glačanje na paru

GC430/05

4.3
| (20) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare
Kompaktan i moćan. Novi uređaj za glačanje na paru CompactTouch tvrtke Philips posebno je dizajniran da kombinira snažne radne značajke pare s izuzetno kompaktnim dizajnom kako biste bez napora osvježili svoju odjeću.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Dizajnirano za lakše spremanje

Osvježite osjetljive odjevne predmete pomoću pare

  • 1200 – 1400 W (220 – 240 V)

  • 3 razine pare

  • Integrirana navlaka za spremanje

  • Vješalica za vrata, rukavica

Snažna kontinuirana para

Snažna kontinuirana para

Snažna kontinuirana para ispuhuje se kroz mlaznice, omogućavajući uklanjanje nabora u samo nekoliko poteza.

3 razine pare

3 razine pare

Postavite željenu razinu pare za optimalne rezultate na raznim vrstama odjevnih predmeta.

Integrirani poklopac za lakše spremanje

Integrirani poklopac za lakše spremanje

Kompaktni integrirani dizajn s poklopcem pruža dovoljno prostora za spremanje svih dijelova, uključujući kabel za napajanje i crijevo, u podnožje, što ih štiti od prašine, a vama pomaže u održavanju doma urednim.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

20

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

19/04/2015

Česká republika

Česká republika

Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.

Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

17/04/2015

Česká republika

Česká republika

výkonný pomocník

Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

14/04/2015

Česká republika

Česká republika

Výkonný pomocník do každé rodiny

Tento napařovač je střední velikosti. V balení je i ochranná rukavice, pára je hodně horká. Dá se použít na čalouněný nábytek, závesy, záclony. Dobře si poradil i se šaty, které jsou hodně zdobené, třeba korálky. Z oděvů odstraní i nežádoucí zápach.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

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Upozorenja

  1. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 8 minuta.