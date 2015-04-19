2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
1200 – 1400 W (220 – 240 V)
3 razine pare
Integrirana navlaka za spremanje
Vješalica za vrata, rukavica
Snažna kontinuirana para ispuhuje se kroz mlaznice, omogućavajući uklanjanje nabora u samo nekoliko poteza.
Postavite željenu razinu pare za optimalne rezultate na raznim vrstama odjevnih predmeta.
Kompaktni integrirani dizajn s poklopcem pruža dovoljno prostora za spremanje svih dijelova, uključujući kabel za napajanje i crijevo, u podnožje, što ih štiti od prašine, a vama pomaže u održavanju doma urednim.
Nagrade
4.3
od 5
20
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
RejatesterkaŽeny
19/04/2015
Česká republika
Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.
Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
SRDICKOVA
17/04/2015
Česká republika
výkonný pomocník
Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
LIBAH
14/04/2015
Česká republika
Výkonný pomocník do každé rodiny
Tento napařovač je střední velikosti. V balení je i ochranná rukavice, pára je hodně horká. Dá se použít na čalouněný nábytek, závesy, záclony. Dobře si poradil i se šaty, které jsou hodně zdobené, třeba korálky. Z oděvů odstraní i nežádoucí zápach.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 8 minuta.