Obustavljeno
100 % snage pare, 25 %* manje energije.
Inovativna značajka parnog glačala tvrtke Philips osigurava 100 % snage pare za temeljito uklanjanje nabora. Istovremeno štedi 25 %* energije jer smanjuje nepotrebno trošenje pare. 30 % plastike i aluminija u glačalu je reciklirano.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Sigurnosno automatsko isključivanje
Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.
Meka ručka ovog glačala tvrtke Philips omogućuje dugotrajnu udobnost čak i prilikom dužeg glačanja.
Jedinstveni Steam tip na ovom glačalu tvrtke Philips kombinira suženi dio površine za glačanje s posebnim produljenim otvorima za paru koji se nalaze na vrhu za dosezanje najmanjih i teško dostupnih mjesta te postizanje najboljih rezultata glačanja.
Nagrade
4.3
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Ms3715
21/06/2021
Україна
Виріб рекомендую, всім хто шукає праску
Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Datum upotrebe 2020-06-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Парова праска
Datum upotrebe 2020-06-21
Ušteda do 25% energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom RI3320 pri postavci koja najviše troši