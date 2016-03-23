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  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Obustavljeno

EcoCareParno glačalo

GC3760/02

4.3

| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

100 % snage pare, 25 %* manje energije.

Inovativna značajka parnog glačala tvrtke Philips osigurava 100 % snage pare za temeljito uklanjanje nabora. Istovremeno štedi 25 %* energije jer smanjuje nepotrebno trošenje pare. 30 % plastike i aluminija u glačalu je reciklirano.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

uz automatsku uštedu energije i 30 % recikliranog materijala

100 % snage pare, 25 %* manje energije.

  • Sigurnosno automatsko isključivanje

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.

Meka ručka za dugotrajnu udobnost prilikom glačanja

Meka ručka ovog glačala tvrtke Philips omogućuje dugotrajnu udobnost čak i prilikom dužeg glačanja.

Vrh glačala omogućava dosezanje teško dostupnih mjesta

Vrh glačala omogućava dosezanje teško dostupnih mjesta

Jedinstveni Steam tip na ovom glačalu tvrtke Philips kombinira suženi dio površine za glačanje s posebnim produljenim otvorima za paru koji se nalaze na vrhu za dosezanje najmanjih i teško dostupnih mjesta te postizanje najboljih rezultata glačanja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

23/03/2016

Polska

Polska

POLECAM

UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

15/07/2012

Polska

Polska

Prasowanie to teraz przyjemność.

Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб рекомендую, всім хто шукає праску

Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Datum upotrebe 2020-06-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3760/02 Парова праска

Datum upotrebe 2020-06-21

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Upozorenja

  1. Ušteda do 25% energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom RI3320 pri postavci koja najviše troši