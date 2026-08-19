100 % snage pare, 25 %* manje energije.

Inovativna značajka parnog glačala tvrtke Philips osigurava 100 % snage pare za temeljito uklanjanje nabora. Istovremeno štedi 25 %* energije jer smanjuje nepotrebno trošenje pare. 30 % plastike i aluminija u glačalu je reciklirano.