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GC3730/02
100 % snage pare, 25 %* manje energije.
Inovativna značajka parnog glačala tvrtke Philips osigurava 100 % snage pare za temeljito uklanjanje nabora. Istovremeno štedi 25 %* energije jer smanjuje nepotrebno trošenje pare. 30 % plastike i aluminija u glačalu je reciklirano.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.
Meka ručka ovog glačala tvrtke Philips omogućuje dugotrajnu udobnost čak i prilikom dužeg glačanja.
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Ušteda do 25% energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom RI3320 pri postavci koja najviše troši