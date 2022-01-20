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  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora

Obustavljeno

Steam&GoRučno steamer glačalo

GC362/80

4.8
| (408) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
Lakše glačanje na paru uz grijaću ploču SmartFlow. Upotrebljavajte okomito ili vodoravno na područjima koja se teško glačaju i za osvježavanje odjeće – zajamčeno bez progorijevanja. Lagani i kompaktni dizajn olakšava uporabu bilo kada i bilo gdje. Samo tretirajte parom i spremni ste!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Upotrebljavajte okomito ili vodoravno za bolje rezultate

Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora

  • 1300 W, do 24 g/min

  • Vodoravno i okomito glačanje na paru

  • Odvojivi spremnik za vodu od 70 ml

  • Torbica za spremanje otporna na toplinu

Okomito i vodoravno glačanje na paru pruža veću praktičnost

Okomito i vodoravno glačanje na paru pruža veću praktičnost

Glačajte okomito kako biste brzo uklonili nabore i osvježili odjevne predmete koji vise, bez uporabe daske za glačanje. Glačajte vodoravno kako biste postigli savršene rezultate na područjima koja se teško glačaju kao što su manžete i ovratnici. Bez obzira na položaj glačanja, snažna kontinuirana para pruža odlične rezultate.

Zagrijavana ploča SmartFlow za bolje rezultate glačanja na paru*

Zagrijavana ploča SmartFlow za bolje rezultate glačanja na paru*

Zahvaljujući tehnologiji SmartFlow parna ploča zagrijava se do optimalne temperature, sigurne za sve tkanine, i sprječava pojavu mokrih mrlja. Zagrijavana parna ploča pomaže vam pritisnuti tkaninu tijekom vodoravnog glačanja i pruža još bolje rezultate tretiranja parom*.

Automatska kontinuirana para za lako uklanjanje nabora

Automatska kontinuirana para za lako uklanjanje nabora

Električna pumpa automatski pruža kontinuiranu paru za lako i brzo uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

408

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Idealan proizvod prilikom putovanja

Ručno steamer glačalo super je imati pri ruci za kućnu upotrebu, a pogotovo za putovanje kad se prethodno izglačana odjeća ponovno može izgladiti od nabora nastalih u prijevozu. Otkad sam probala ručni steamer, više me ništa ne spriječava da u svoj kofer upakiram i odjevne predmete i od onih najosjetljivijih tkanina. Odlično je riješenje i za ubijanje bakterija prvenstveno na dječjoj odjeći, ali i za jednostavno održavanje odjeće koja nije uprljana, ali joj je potrebno osvježavanje. Jako sam zadovoljna!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

21/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Brzo i jednostavno

Ovaj proizvod nam služi za brze popravke, jednostavan je za korištenje. Odličan dizajn i kvaliteta.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

21/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Proizvod je odlican. Odusevljena sam brzinom kojom opeglam majicu jer je izuzetno lagan i praktican. Puni se pod mlazom vode a para pocinje izlazit nakon par sekundi i mozete krenut u akciju. Super je, preporucijem ga svakako!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo

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Upozorenja

  1. U usporedbi s modelima Philips Steam&Go GC310 i GC320; bez zagrijavane ploče SmartFlow.

  2. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.