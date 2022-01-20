2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
1300 W, do 24 g/min
Vodoravno i okomito glačanje na paru
Odvojivi spremnik za vodu od 70 ml
Torbica za spremanje otporna na toplinu
Glačajte okomito kako biste brzo uklonili nabore i osvježili odjevne predmete koji vise, bez uporabe daske za glačanje. Glačajte vodoravno kako biste postigli savršene rezultate na područjima koja se teško glačaju kao što su manžete i ovratnici. Bez obzira na položaj glačanja, snažna kontinuirana para pruža odlične rezultate.
Zahvaljujući tehnologiji SmartFlow parna ploča zagrijava se do optimalne temperature, sigurne za sve tkanine, i sprječava pojavu mokrih mrlja. Zagrijavana parna ploča pomaže vam pritisnuti tkaninu tijekom vodoravnog glačanja i pruža još bolje rezultate tretiranja parom*.
Električna pumpa automatski pruža kontinuiranu paru za lako i brzo uklanjanje nabora.
Nagrade
4.8
od 5
408
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
DadaPgd
20/01/2022
Hrvatska
Idealan proizvod prilikom putovanja
Ručno steamer glačalo super je imati pri ruci za kućnu upotrebu, a pogotovo za putovanje kad se prethodno izglačana odjeća ponovno može izgladiti od nabora nastalih u prijevozu. Otkad sam probala ručni steamer, više me ništa ne spriječava da u svoj kofer upakiram i odjevne predmete i od onih najosjetljivijih tkanina. Odlično je riješenje i za ubijanje bakterija prvenstveno na dječjoj odjeći, ali i za jednostavno održavanje odjeće koja nije uprljana, ali joj je potrebno osvježavanje. Jako sam zadovoljna!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
Kazalište Trešnja
21/12/2021
Hrvatska
Brzo i jednostavno
Ovaj proizvod nam služi za brze popravke, jednostavan je za korištenje. Odličan dizajn i kvaliteta.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
Katarima
21/01/2021
Hrvatska
Odličan proizvod!
Proizvod je odlican. Odusevljena sam brzinom kojom opeglam majicu jer je izuzetno lagan i praktican. Puni se pod mlazom vode a para pocinje izlazit nakon par sekundi i mozete krenut u akciju. Super je, preporucijem ga svakako!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC362/80 Ručno steamer glačalo
U usporedbi s modelima Philips Steam&Go GC310 i GC320; bez zagrijavane ploče SmartFlow.
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.