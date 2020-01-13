2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min; dodatna para od 170 g
Keramička površina za glačanje
2400 W
Sigurnosno automatsko isključivanje
Sustav za zaustavljanje kapanja parnog glačala tvrtke Philips omogućuje glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama bez brige o mrljama od vode.
Funkcija čišćenja kamenca omogućava jednostavno ispiranje glačala tvrtke Philips radi uklanjanja komadića kamenca. Time produžujete vijek trajanja glačala.
Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vejmitsch
13/01/2020
Česká republika
Provjereni kupac
skvělá žehlička
lehká žehlička, dobře se drží a množství páry je dostatečné na běžné žehlení. rychle se zahřeje na pracovní teplotu. Na rychlé přežehlení pár kousků naprosto ideální
Mane
přívodní kabel by mohl být ještě od 20cm delší
Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Napařovací žehlička
Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Napařovací žehlička
Smetana
22/05/2019
Україна
Хороша
Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Парова праска
Vlad94
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Парова праска