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  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja

Obustavljeno

Parno glačalo

GC3582/20

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Manje punjenja za duže sesije glačanja
Asortiman parnih glačala SmoothCare tvrtke Philips ima jedan od najvećih spremnika za vodu dostupnih za parna glačala. Duže glačajte bez nadopunjavanja! Snažna para omogućit će lako uklanjanje tvrdokornih nabora.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje uz veliki spremnik za vodu

Manje punjenja za duže sesije glačanja

  • Para od 40 g/min; dodatna para od 170 g

  • Keramička površina za glačanje

  • 2400 W

  • Sigurnosno automatsko isključivanje

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja parnog glačala tvrtke Philips omogućuje glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama bez brige o mrljama od vode.

Čišćenje kamenca (Calc clean) sprječava nakupljanje kamenca u glačalu

Čišćenje kamenca (Calc clean) sprječava nakupljanje kamenca u glačalu

Funkcija čišćenja kamenca omogućava jednostavno ispiranje glačala tvrtke Philips radi uklanjanja komadića kamenca. Time produžujete vijek trajanja glačala.

Neprestana para do 40 g/min

Neprestana para do 40 g/min

Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

13/01/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

skvělá žehlička

lehká žehlička, dobře se drží a množství páry je dostatečné na běžné žehlení. rychle se zahřeje na pracovní teplotu. Na rychlé přežehlení pár kousků naprosto ideální

Mane

přívodní kabel by mohl být ještě od 20cm delší

Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Napařovací žehlička

Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Napařovací žehlička

22/05/2019

Україна

Україна

Хороша

Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Парова праска

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