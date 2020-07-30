ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja

Obustavljeno

Parno glačalo

GC3581/30

4.9
| (30) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Manje punjenja za duže sesije glačanja
Asortiman parnih glačala SmoothCare tvrtke Philips ima jedan od najvećih spremnika za vodu dostupnih za parna glačala. Duže glačajte bez nadopunjavanja! Snažna para omogućit će lako uklanjanje tvrdokornih nabora.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje uz veliki spremnik za vodu

Manje punjenja za duže sesije glačanja

  • Para od 40 g/min; dodatna para od 170 g

  • Keramička površina za glačanje

  • 2400 W

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja parnog glačala tvrtke Philips omogućuje glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama bez brige o mrljama od vode.

Neprestana para do 40 g/min

Neprestana para do 40 g/min

Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Izuzetno veliki spremnik za vodu od 400 ml smanjuje potrebu za punjenjem

Izuzetno veliki spremnik za vodu od 400 ml smanjuje potrebu za punjenjem

Udobno glačanje uz manje nadopunjavanje vode. Izuzetno veliki spremnik za vodu od 400 ml omogućava dulje glačanje bez potrebe za nadopunjavanjem. Veliki gumbi i udobni klizni gumb lako su dostupni i pružaju potpunu kontrolu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

30

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

30/07/2020

România

România

Provjereni kupac

Excelent!

Recenzia mea pentru Philips Fier de călcat cu abur GC3584/30 Abur 45g/min.; jet de abur 180g Excelent!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

18/07/2020

România

România

Provjereni kupac

Foarte mulțumită!

Merge foarte bine.. Se încălzește repede... Iar cantitatea de abur este suficientă.. Eu sunt mulțumita de produs si chiar il recomand

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

24/06/2020

România

România

Provjereni kupac

Multumit

Un produs fiabil si la pret avantajos. Usor de folosit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Fier de călcat cu abur

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi