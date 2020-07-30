2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min; dodatna para od 170 g
Keramička površina za glačanje
2400 W
Sustav za zaustavljanje kapanja parnog glačala tvrtke Philips omogućuje glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama bez brige o mrljama od vode.
Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Udobno glačanje uz manje nadopunjavanje vode. Izuzetno veliki spremnik za vodu od 400 ml omogućava dulje glačanje bez potrebe za nadopunjavanjem. Veliki gumbi i udobni klizni gumb lako su dostupni i pružaju potpunu kontrolu.
Nagrade
4.9
od 5
30
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
cumparator
30/07/2020
România
Provjereni kupac
Excelent!
Recenzia mea pentru Philips Fier de călcat cu abur GC3584/30 Abur 45g/min.; jet de abur 180g Excelent!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Fier de călcat cu abur
Emanuelabac20
18/07/2020
România
Provjereni kupac
Foarte mulțumită!
Merge foarte bine.. Se încălzește repede... Iar cantitatea de abur este suficientă.. Eu sunt mulțumita de produs si chiar il recomand
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Fier de călcat cu abur
twinport
24/06/2020
România
Provjereni kupac
Multumit
Un produs fiabil si la pret avantajos. Usor de folosit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3582/20 Fier de călcat cu abur