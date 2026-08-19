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Obustavljeno

EasyCareParno glačalo

GC3560/02

1 nagrada

Odlični rezultati uz malo truda
Ovo parno glačalo tvrtke Philips nudi vam ne samo iznimnu praktičnost zbog velikog otvora za ulijevanje vode, dugačkog kabela i indikatora za razinu vode nego i čini glačanje jednostavnim i glatkim zahvaljujući novoj površini za glačanje SteamGlide!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

3 puta jednostavnije i glađe glačanje

Odlični rezultati uz malo truda

  • Kabel od 3 m

  • Površina za glačanje SteamGlide

  • Sigurnosno automatsko isključivanje

  • 2400 W

Uz iznimno velik spremnik za vodu od 300 ml nećete morati često puniti

Uz iznimno velik spremnik za vodu od 300 ml nećete morati često puniti

Potreban je manji broj nadopunjavanja zahvaljujući velikom spremniku za vodu od 300 ml. Na taj način možete izglačati više odjeće odjednom.

Iznimno dug kabel od 3 m omogućuje maksimalno dosezanje

Iznimno dug kabel od 3 m omogućuje maksimalno dosezanje

Na ovom glačalu tvrtke Philips nalazi se iznimno dug kabel od 3 m te vam omogućuje da lako dosegnete rubove daske za glačanje - i još dalje!

Jasan indikator za praćenje razine vode

Jasan indikator za praćenje razine vode

Uz jasan indikator za praćenje razine vode na glačalu tvrtke Philips uvijek ćete znati imate li dovoljno vode.

Tehničke specifikacije

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