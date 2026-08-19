2 godine jamstva
Obustavljeno
GC3560/02
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Kabel od 3 m
Površina za glačanje SteamGlide
Sigurnosno automatsko isključivanje
2400 W
Potreban je manji broj nadopunjavanja zahvaljujući velikom spremniku za vodu od 300 ml. Na taj način možete izglačati više odjeće odjednom.
Na ovom glačalu tvrtke Philips nalazi se iznimno dug kabel od 3 m te vam omogućuje da lako dosegnete rubove daske za glačanje - i još dalje!
Uz jasan indikator za praćenje razine vode na glačalu tvrtke Philips uvijek ćete znati imate li dovoljno vode.
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