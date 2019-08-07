2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Spremnik za vodu od 60 ml
Okomito ispuštanje pare
Odvojivi spremnik za vodu od 60 ml
Električna pumpa automatski pruža kontinuiranu paru za lako i brzo uklanjanje nabora.
Nastavak s četkom otvara vlakna tkanine i omogućuje bolje prodiranje pare. Naročito je dobar za deblje odjevne predmete kao što su jakne i kaputi. Može pomoći i u uklanjanju prljavštine i vlakana.
Steamer glačalo može se sigurno upotrebljavati na svim tkaninama i odjeći pogodnima za glačanje. Parna ploča može se sigurno pritisnuti uz svaki odjevni predmet bez rizika do progorijevanja – odlično rješenje za osjetljive tkanine kao što je svila.
Nagrade
5.0
od 5
33
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mandy6
07/08/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Odlično glačalo, inače uvijek dosadno i naporno glačanje sada za čas ispeglam bez izvlačenja daske za peglanje i stajanja satima. Oduševljena sam!Dobila sam ga za poklon, preporučam svim ženama. Hvala Mužu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo
NatalijaB
01/08/2019
Hrvatska
Vrijedi svake lipe!
Mrzim peglanje i što god nije prijeka nužda. Ovaj proizvod je baš za osobe poput mene, koji ne volimo peglati a moramo pa kad već moramo, da bude maksimalno ugodno i jednostavno. Toplo preporučam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Sandra111
31/07/2019
Hrvatska
Super stvar
Odličan dizajn i jednostavan za korištenje. Ne zauzima puno prostora, te je idealan i za svakodnevu upotrebu kao i za putovanja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.