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  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora

Obustavljeno

Ručno steamer glačalo

GC299/40

5
| (33) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
Ovo ručno steamer glačalo savršeno je za osjetljive tkanine, područja koja se teško glačaju i osvježavanje odjeće ili namještaja – zajamčeno bez progorijevanja. Lagani i kompaktni dizajn olakšava uporabu bilo kada i bilo gdje. Samo tretirajte parom i spremni ste!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Idealan partner glačalu; nema potrebe za daskom

Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora

  • Spremnik za vodu od 60 ml

  • Okomito ispuštanje pare

  • Odvojivi spremnik za vodu od 60 ml

Automatska kontinuirana para za lako uklanjanje nabora

Automatska kontinuirana para za lako uklanjanje nabora

Električna pumpa automatski pruža kontinuiranu paru za lako i brzo uklanjanje nabora.

Nastavak s četkom za deblje tkanine

Nastavak s četkom za deblje tkanine

Nastavak s četkom otvara vlakna tkanine i omogućuje bolje prodiranje pare. Naročito je dobar za deblje odjevne predmete kao što su jakne i kaputi. Može pomoći i u uklanjanju prljavštine i vlakana.

Sigurna uporaba na tkaninama koje se mogu glačati zajamčeno bez progorijevanja

Sigurna uporaba na tkaninama koje se mogu glačati zajamčeno bez progorijevanja

Steamer glačalo može se sigurno upotrebljavati na svim tkaninama i odjeći pogodnima za glačanje. Parna ploča može se sigurno pritisnuti uz svaki odjevni predmet bez rizika do progorijevanja – odlično rješenje za osjetljive tkanine kao što je svila.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

33

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odlično glačalo, inače uvijek dosadno i naporno glačanje sada za čas ispeglam bez izvlačenja daske za peglanje i stajanja satima. Oduševljena sam!Dobila sam ga za poklon, preporučam svim ženama. Hvala Mužu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo

01/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrijedi svake lipe!

Mrzim peglanje i što god nije prijeka nužda. Ovaj proizvod je baš za osobe poput mene, koji ne volimo peglati a moramo pa kad već moramo, da bude maksimalno ugodno i jednostavno. Toplo preporučam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo

31/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Super stvar

Odličan dizajn i jednostavan za korištenje. Ne zauzima puno prostora, te je idealan i za svakodnevu upotrebu kao i za putovanja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC299/40 Ručno steamer glačalo

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Upozorenja

  1. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.